    取代競賽、輕鬆學習 苗市國小生活客語團體創意展演登場

    2025/12/27 15:14 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市大同國小學生參加1-3年級組演出，獲得苗栗好聲音獎。（記者張勳騰攝）

    苗栗市公所為深化客家語言向下扎根，持續鼓勵各級學校將客語融入校園教學與日常生活。今（27）日舉辦苗栗市國小生活客語團體創意展演活動，邀集苗栗市內8所國小學生共同參與，學生們透過生動活潑的戲劇、說故事及情境演出，讓更多孩子自在開口說客語，盼客家話能世代傳承。

    市長余文忠表示，此活動過去以競賽方式辦理，為降低學生壓力並回歸語言學習的初衷，今年首度調整為「展演」形式，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中自然開口說客語，激發對客家語言的興趣與認同感，讓客語成為生活的一部分，而非只存在於課堂或比賽中。

    今天的生活客語團體創意展演，有106位學生、12支隊伍，分為1-3年級組及4-6年級組，結合戲劇、說故事及情境演出等方式演出，讓學生運用所學客語進行實際表達，不僅有效提升學生客語使用率與語言能力，也展現客語教學成果的多樣性與創意，透過實際應用，讓學生在「用中學、學中用」，深化語言學習成效。

    比賽結果，1-3年級組：苗栗好聲音獎-大同國小、動感十足獎-啟文國小、客語小金嗓獎-福星國小、閃耀之星獎-新英國小、創意好點子獎-僑育國小、客庄小達人獎-文山國小、最佳拍檔獎-文華國小；4-6年級組：好客小編劇獎-建功國小、創意好點子獎-福星國小、客庄小達人獎-啟文國小、最佳拍檔獎-僑育國小、閃耀之星獎-文山國小等表現優異之團隊，並頒發每隊8000元獎勵金。

    苗栗市僑育國小學生演出，將客語融入生活的日常，相當生動活潑。（苗栗市公所提供）

    圖
    圖
