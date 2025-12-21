台灣新世代關懷協會 捐贈球具給台中和平德芙蘭國小

台灣新世代關懷協會舉辦「揮棒築夢・偏鄉棒球希望行動」，嘉惠偏鄉德芙蘭國小。（台灣新世代關懷協會提供）

台灣新世代關懷協會舉辦「揮棒築夢・偏鄉棒球希望行動」，今天結合大神岡社區棒球聯盟，捐贈台中市和平區德芙蘭國小球具，並舉辦友誼交流賽，立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶代夫開球，盼藉此促進城市與山區孩子在球場上的互動學習。

台灣新世代關懷協會今天捐贈遠征背包、棒球手套、球襪及軟式與硬式棒球共十打，給德芙蘭國小，理事長江文國表示，協會關心的不只是物資本身，而是希望孩子們能透過棒球強健體魄、磨練心志，在學習與人生的道路上，培養面對挑戰的勇氣與自信。

請繼續往下閱讀...

立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶除了開球，並為孩子們加油打氣。她表示，和平區雖然地處山區、幅員遼闊，但長年孕育出多支優秀的基層棒球隊，無論是大安溪支線的自由國小，或是大甲溪支線的德芙蘭國小，都展現出偏鄉孩子堅韌不拔的生命力，未來將持續協助山區孩子勇敢追夢。

台灣新世代關懷協會秘書長涂力旋指出，從去年大安溪畔的自由國小到今年大甲溪畔的德芙蘭國小，「我們一直都在為下一代努力」，希望讓更多孩子在棒球場上被看見，也被支持，未來協會也將持續擴大偏鄉棒球支持行動的能量。

值得一提的是，德芙蘭國小教練楊聖均，曾代表國家出征21U世界盃、世大運及亞錦賽，在罹患腦癌、離開職棒舞台後，選擇回到基層少棒，陪伴孩子們一步一步練習、成長，用生命影響生命，成為現場最令人動容的一幕。

立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶代夫揮棒開球。（台灣新世代關懷協會提供）

大神岡社區棒球聯盟與德芙蘭國小進行友誼交流賽。（台灣新世代關懷協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法