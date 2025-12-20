台南搖滾耶誕演唱會大爆棚!李多慧許願、黃偉哲大跳撒嬌舞

台南搖滾耶誕演唱會大爆棚。（台南市府提供）

「2026台南好young」今晚（20日）首場耶誕搖滾夜，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，萬人齊聚感受音樂狂潮。壓軸鄭恩地演唱自創曲〈希望天空〉獻給父親，接著〈Away〉、〈You're My Garden〉、〈Blue Whale〉與〈All For You〉接力，青春回憶與歌聲共鳴，全場嗨翻。市府估計吸引超過15萬人次參與，人潮滿溢。

晚會特別上台的台南市長黃偉哲幽默表示，明年他還是市長辦活動，粉絲可以到他的臉書留言許願，想邀請哪些藝人登台。主持人李多慧與籃籃也邀大家許願，希望明年他們能繼續主持；籃籃甚至開玩笑說想許願伍百來演唱。

黃偉哲以儀式感登場，與兩位美女主持人大跳撒嬌舞、台灣尚勇應援舞，台下觀眾大喊安可，氣氛嗨翻全場。他同時祝福大家耶誕快樂，並提醒別錯過27日新營草地音樂會與31日跨年夜限定演唱會，台南耶誕音樂盛宴正式開跑，保證熱力十足。

觀眾如癡如醉的景象，還有在告五人演唱「披星戴月想著你」、當「愛人錯過」時展現無遺，當金鐘最佳組合動力火車演唱傳唱度極高的「忠孝東路走九遍」經典神曲時，現場馬上轉換成萬人大合唱的耶誕趴，果然動力火車寶刀依舊，魅力無限，台下台上相互呼應，說有多嗨就有多嗨。

韓國超人氣女團UNIS報到，也嗨出熱情與活力，台下洋溢青春，台上視覺饗宴，讓人目不轉睛。同樣選秀節目出團的AcQUA源少年，這次全新設計的曲目「e步e步」、「期待著你的出現」5人合體使出渾身解數，台下安可聲不斷！

台南市長黃偉哲與兩位美女主持人大跳撒嬌舞。（台南市府提供）

台南搖滾耶誕演唱會，鄭恩地壓軸獻唱。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲首度登台爆萌跳撒嬌舞。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲應台下觀眾要求安可，再跳撒嬌舞。（台南市府提供）

