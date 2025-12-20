為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南搖滾耶誕演唱會大爆棚!李多慧許願、黃偉哲大跳撒嬌舞

    2025/12/20 22:29 記者洪瑞琴／台南報導
    台南搖滾耶誕演唱會大爆棚。（台南市府提供）

    台南搖滾耶誕演唱會大爆棚。（台南市府提供）

    「2026台南好young」今晚（20日）首場耶誕搖滾夜，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，萬人齊聚感受音樂狂潮。壓軸鄭恩地演唱自創曲〈希望天空〉獻給父親，接著〈Away〉、〈You're My Garden〉、〈Blue Whale〉與〈All For You〉接力，青春回憶與歌聲共鳴，全場嗨翻。市府估計吸引超過15萬人次參與，人潮滿溢。

    晚會特別上台的台南市長黃偉哲幽默表示，明年他還是市長辦活動，粉絲可以到他的臉書留言許願，想邀請哪些藝人登台。主持人李多慧與籃籃也邀大家許願，希望明年他們能繼續主持；籃籃甚至開玩笑說想許願伍百來演唱。

    黃偉哲以儀式感登場，與兩位美女主持人大跳撒嬌舞、台灣尚勇應援舞，台下觀眾大喊安可，氣氛嗨翻全場。他同時祝福大家耶誕快樂，並提醒別錯過27日新營草地音樂會與31日跨年夜限定演唱會，台南耶誕音樂盛宴正式開跑，保證熱力十足。

    觀眾如癡如醉的景象，還有在告五人演唱「披星戴月想著你」、當「愛人錯過」時展現無遺，當金鐘最佳組合動力火車演唱傳唱度極高的「忠孝東路走九遍」經典神曲時，現場馬上轉換成萬人大合唱的耶誕趴，果然動力火車寶刀依舊，魅力無限，台下台上相互呼應，說有多嗨就有多嗨。

    韓國超人氣女團UNIS報到，也嗨出熱情與活力，台下洋溢青春，台上視覺饗宴，讓人目不轉睛。同樣選秀節目出團的AcQUA源少年，這次全新設計的曲目「e步e步」、「期待著你的出現」5人合體使出渾身解數，台下安可聲不斷！

    台南市長黃偉哲與兩位美女主持人大跳撒嬌舞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲與兩位美女主持人大跳撒嬌舞。（台南市府提供）

    台南搖滾耶誕演唱會，鄭恩地壓軸獻唱。（台南市府提供）

    台南搖滾耶誕演唱會，鄭恩地壓軸獻唱。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲首度登台爆萌跳撒嬌舞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲首度登台爆萌跳撒嬌舞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲應台下觀眾要求安可，再跳撒嬌舞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲應台下觀眾要求安可，再跳撒嬌舞。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播