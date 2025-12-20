近視雷射真那麼完美？網友嘆氣：近、中距離是死穴

網友指出，失敗或有後遺症的機率並非為0，進行近視雷射手術前，應有更全面的思考。示意圖。（美聯社）

近視雷射被許多人視為「擺脫眼鏡的一勞永逸」，但近日有網友發文揭露近視雷射行業的「內幕」，從產業結構、術前說明到術後處理，點出近視雷射背後的高毛利運作與資訊不對稱，直言不少後遺症案例並非不存在，而是「不容易被看見」，提醒民眾在做出不可逆決定前，應多方思考、審慎評估。

網友今在Dcard發文指出，近視雷射手術時間不到1分鐘，收費動輒10萬元以上，一天可接多例，即便扣掉耗材、人事與場地成本，利潤依然十分暴力。為了維持高毛利，業者也會不惜投入重金與KOL、網紅合作，並透過分享換贈品的策略，在網路上形成「資訊繭房」。

他也提到，在這樣的產業結構下，一旦網路上出現負面經驗分享，往往律師團也會快速介入，迫使當事人撤文，這也是為什麼消費者在搜尋資訊時，看到的永遠是成功的案例，很少看到長期存在的負評。

而在技術層面，原PO認為，許多眼科醫師在術前說明時，大多強調「視力數據」（術後視力可達1.4度）並淡化了「視覺品質」，眼科醫師其實很清楚手術會影響「文字清晰度」與「精細用眼」，但也因為如此，很多醫師自己反而不會去做，只是這些可能併發的副作用，在術前說明時往往被隨意帶過，甚至不會被完整提及。

原PO也提醒，一旦患者反映乾眼或視覺異樣，診所常以「個人因素」為由推託，將恢復期無限拉長，甚至進一步推銷昂貴的療程或自費藥水，形成二次消費的循環，但效果卻往往具備時效性，讓患者陷入持續回診的惡性循環。

留言區也有網友抱怨，「看字會糊糊的」、「有開刀的勸別開車騎機車出來害人」、「眼睛是很精密的，靈魂之窗沒再說假的，近視沒有那麼容易好的」。

許多患者即便術後視力達標，卻長期受視線模糊、光暈、對比度下降的問題困擾。也有網友也在Dcard分享自己雷射後的副作用，說明近視雷射確實可以改善看遠景時模糊的問題，但其實也會有機率影響到日常生活中我們使用最多的「中」與「近」的距離，嚴重的話甚至需配戴老花眼鏡才能正常生活。

該網友舉例，像手機工作、電腦工作、看書、文件等，沒雷射前、拔下眼鏡全部很清楚！現在，遠的清楚，但是近的完全一片糊。

