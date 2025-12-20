金門歷史民俗博物館建館15週年 「德化瓷」72件精品留金門典藏

中國德化縣展出單位代表團贈送金門一尊德化白瓷「文殊菩薩」。（記者吳正庭攝）

「中國白・德化瓷萬里行走進金門」今天在金門文化園區歷史民俗博物館登埸，即日起展至明年2月28日；將以「白之美學，瓷之精神」，透過歷代經典作品與當代創作並陳，從窯火傳承、技法工序到造像風格，展現德化匠師對「完美白」的執著與敬畏。

金門縣文化園區管理所所長盧根陣說，中國閩台歷史文化研究院德化分院院長陳建中承諾，包括今年展出的52件瓷器及去年展出的20件，合計72件藝術品將全部留存金門。

請繼續往下閱讀...

盧根陣說，今年是金門歷史民俗博物館成立15週年，舉辦「中國白·德化瓷」特展及研討會，集結海內外的專家學者，探討如何讓金門的文化遺產在再生中接軌國際，讓世界透過金門，看見閩南文化的生命力。

盧根陣說，德化瓷以「潔白如脂、溫潤如玉」的美學，自古就是海上絲綢之路的文化大使；此次透過「千秋窯火」、「宇內匠心」、「盛世華年」3大主題，展現極致的工藝，更呼應金門作為海上絲路節點的歷史地位。

中國閩台歷史文化研究院德化分院院長陳建中、德化縣民間文藝家協會主席李甲棧等人，代表贈送金門縣1尊德化白瓷「文殊菩薩」佛像。盧根陣說，文殊菩薩佛像展現德化瓷雕的高超技藝，更具備啟迪智慧、和平交流的深遠意義。

在場的金門酒廠實業股份有限公司總經理丁丞康說，配合大佛園區即將在明年落成，金酒正構思推出限量版「文殊菩薩」主題酒。

金門縣文化園區管理所表示，德化瓷自宋、元以來，以「中國白」之名享譽國際，其質地潔白如脂、溫潤似玉，被譽為「世界白瓷之母」，也是世界認識東方陶瓷藝術的重要窗口。

太武山海印寺住持釋性海（左二）法師、汐止聖覺寺自圓長老（左三）仔細聆聽導覽「德化白」。（記者吳正庭攝）

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右五）、️金門縣文化局局長陳榮昌（右二）、太武山海印寺住持釋性海（右七）法師、閩台歷史文化研究院德化分院院長陳建中（左二）等人共同為「文殊菩薩」揭幕。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法