    生活

    超「暖」洗手台！台中中央公園公廁 供應溫水洗手

    2025/12/20 22:12 記者蘇孟娟／台中報導
    台中中央公園公廁有溫水洗手。（圖：市府提供）

    入冬後近來接連出現低溫，台中市建設局考量中央公園全年吸引大批民眾休閒，近日首度選中央公園公廁試辦「溫水洗手」服務，即日起部分洗手台提供溫水，讓親子冬天洗手不再怕冰冷刺手草草洗手，兼顧衛生。

    建設局長陳大田指出，中央公園是台中重要的生態與休憩場域，全年吸引大量市民前來散步、運動、野餐與親子同遊等，考量親子活動後常有洗手需求，近來天候低溫，幼兒洗手常因水溫過低，邊沖水邊尖叫，民眾屢反映冷水洗手不舒適，常是隨便沖水而已，盤點公園廁所設施，評估導入溫水設備的可行性。

    陳大田說，考量中央公園腹地廣大、人流穩定，且公廁分布具代表性，率先選定廁所B、C、G及遊客中心等點位，首度試辦溫水洗手服務，即使低溫下，民眾打開水龍頭也能感受暖意。

    中央公園公廁溫水洗手台近日上線，部分民眾打開水龍頭體驗到不是冰水，而是溫水，多驚喜反應「溫的耶」、「水不冰了」，備感新鮮，有家長反映有溫水洗手還能順便幫子女擦臉，再也不怕子女又閃又躲洗不乾淨。

    建設局指出，此次試辦採用節能型溫水器與保溫管線設計，兼顧水溫穩定與能源效率，後續將透過「試辦、觀察、評估」三階段，持續蒐集民眾使用回饋、設備穩定度與維護成本，作為是否擴大推動的重要依據。

