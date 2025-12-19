為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

    2025/12/19 08:37 記者陳鳳麗／南投報導
    廖大乙說冬至遇天赦日，又是國曆的新起步日，把握這個「三巧合日」換氣改運。（廖大乙提供）

    廖大乙說冬至遇天赦日，又是國曆的新起步日，把握這個「三巧合日」換氣改運。（廖大乙提供）

    後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。

    廖大乙指出，今年乙巳年雙春閏六月，是變動的一年，很多人感覺心浮動、氣低迷，後天「冬至」是一年中白天最短的極陰日，碰到向天祈求赦免過錯的「天赦日」，國曆又是12月21日的「121新的起步日」，感覺今年運勢卡卡的人，以及今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴等生肖，可把握特別的「三巧合日」換氣改運。

    換氣的方法很簡單，明日（20日）深夜11點開始，到21日晚間7點，可把家中靠龍邊的一扇窗打開一段時間，若天冷不用全開，開窗就是「換氣」，讓穢氣出去，新鮮的空氣進來，換氣就是改運。

    另外明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可利用「三巧合日」先補運，除了可「開窗換氣」，也可準備香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等水果，取「招你來旺果」的吉祥諧音，對天雙手合十祈求未來諸事平順。

    廖大乙說，若想運勢更佳，今天起到冬至這3天可捐血、捐錢，網路時代也可轉傳有正能量的訊息，這些都是布施，會讓運勢轉變速度更快。

    另外，他也建議多穿鮮艷明亮衣服，若想招桃花建議可穿有粉紅、黃色和淺綠色系的衣服。而今年犯太歲的人，在冬至這個極陰日，若沒事晚上可早一點回家休息。

    以上為民俗說法 僅供參考

    廖大乙建議，20日晚間11點起到21日晚間7點，可把家裡窗子打開換氣，換氣就是改運。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙建議，20日晚間11點起到21日晚間7點，可把家裡窗子打開換氣，換氣就是改運。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙建議「三巧合日」準備香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果，向上天祈求「招你來旺果」。（資料照）

    廖大乙建議「三巧合日」準備香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果，向上天祈求「招你來旺果」。（資料照）

