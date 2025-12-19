鐵漢柔情 澎湖望安警加入冬至搓湯圓行列

望安警分局長黃一航（右二），與民同樂加入搓湯圓行列。（望安分局提供）

再過2天就是冬至！離島望安飄散湯圓香味。澎湖縣政府警察局望安警分局今年首度獲邀參與望安鄉公所、西安社區發展協會共同籌辦「長、青、少、幼－跨世代、搓湯圓、迎冬至、護平安」活動，鄉長許賢德專程由馬公住居趕回望安鄉與民同樂。

許賢德在馬公住處照顧生病妻子，返回望安後與西安社區發展協會理事長陳春貴、望安分局長黃一航、代表會主席俞益興及西安村長許清上出席活動，海巡署潭門安檢所、望安消防隊、風景管理處望安站、望安鄉衛生所紛紛響應這次活動，讓民俗文化、社區關懷與安全守護這3道暖流在冬陽下匯聚一堂。

活動當日，望安國小葉啟賢校長帶著全校師生步行進場揭開序幕，大、小朋友與社區耆老圍坐，捲起袖子躍躍欲試，在講師吳許月娥女士引領下，揉捏湯圓、蒸籠炊蒸，湯圓隨著紅豆湯翻滾，熱氣奔騰、香氣四溢，小朋友天真耳語、長輩交流彼此共同的回憶，世代間在一顆顆圓潤湯圓中緊密相連。

望安警分局、海巡、消防、風景管理處望安站擴大宣導量能，傳遞反詐、居家、交通安全、防災以及海洋生態保育宣導，穿插有獎徵答與趣味摸彩活動，安全新知在不同世代的歡笑聲中自然扎根。

這場別出心裁的年終大會師，儼然是專屬於望安民眾的「湯圓嘉年華」，望安分局長黃一航頒發西安村與社區發展協會感謝狀及紀念品，感謝來自在地民眾的支持。

望安鄉長許賢德（左三）專程返鄉，與警消海巡及民眾參加活動。（望安警分局提供）

鐵漢柔情！望安警分局員警參加冬至捏湯圓活動。（望安警分局提供）

