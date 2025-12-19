挹注台灣安全！川普簽署「國防授權法案」含軍援台灣最高10億美元

繼美國參、眾兩院國會通過「國防授權法案」（NDAA）後，總統川普今天簽署法案成法，其中包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元（約315億台幣）資金，授權美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾。（法新社資料照）

繼美國參、眾兩院國會通過「國防授權法案」（NDAA）後，總統川普今天簽署法案成法，其中包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元（約315億台幣）資金，授權美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾。不過，川普也對若干條款表達關切，包括為美台建立無人系統及反無人系統能力部署的聯合計畫，以及美國支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）的部分。

美國聯邦參議院、眾議院先前各自通過年度大法 「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），兩院經協商共同版本，再各自通過後由總統川普簽字生效。

經兩院協商，最新版的「國防授權法案」7日公布後，眾議院上週表決通過，參議院昨天針對這項總額9006億美元的法案進行表決，最終以77票贊成、20票反對過關。

我外交部日前也感謝美國國會部門將該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，並深化台美安全合作，以及支持我國國際參與的友台條文。

川普今天將法案簽署成法並發表聲明表示，他樂於支持這項法案的關鍵目標，但對其中若干條款提出關切。其中特定條款意圖規定美國對外軍事和外交事務的立場，他的政府將依總統作為三軍統帥及處理美國對外事務的憲法權限執行這些條款。川普點名關切包括為美台建立無人系統及反無人系統能力部署的聯合計畫，以及美國支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）的部分。

NDAA法案另有關於強化台灣防衛的部分，包括在2026財政年度授權撥給戰爭部（國防部）的經費中，最高10億美元可用於推進台灣安全合作倡議，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。此外，法案授權美軍部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國侵擾及惡意影響力行動。

法案還要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

此外，法案還要求戰爭部長辦公室提交「台灣安全援助路線圖」，即滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及支持為台灣建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告。

