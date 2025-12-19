國1七堵段國光客運與大貨車碰撞6傷！嚴重回堵逾6公里

國1七堵段國光客運與大貨車碰撞6傷！嚴重回堵逾6公里2025/12/19 08:52 記者林嘉東／基隆報導
國道一南下7.9公里七堵路段，今天上午6點半發生一輛國光客運與一輛大貨車碰撞事故，有6名傷者送醫救治，還好傷者均意識清楚，頭部、手等多處擦、挫傷。（記者林嘉東翻攝）
首次上稿 08:40
更新時間 08:52
國道1號南下7.9公里七堵路段，今天上午6點半發生一輛國光客運與一輛大貨車碰撞事故，基隆市消防局獲報出動救援，將6名乘客送醫救治，還好傷者均意識清楚，頭部、手部等多處擦、挫傷；由於事故車輛占用外側一個車道，造成嚴重回堵6公里，國道公路警察局全力排除中。
基隆市消防局今天上午6點半獲報，國道1號南下7.9公里七堵路段發生國光客運與大貨車碰撞事故，造成6名乘客受傷，分別就近送往基隆長庚、汐止國泰醫院救治。
國道公路警察局表示，事故現場有3個車道，事故車輛僅占用外側一個車道，國道警察局全力排除，目前仍維持2個車道通行；由於時值上班尖峰時段，車輛回堵塞了6公里之遠國道高速公路警察局警員疏導車流中。
