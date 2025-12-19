最長寒假來臨！台大等12所大學明起放寒假

台灣大學等校明天起開始進入最長寒假。（記者林曉雲攝）

今（2025）年進入歲末尾聲，大學最長寒假來臨！包括台灣大學等多所國立大學，因採行「一學期16週」授課制度，這學期課程近日已告一段落，自明（20）日起陸續停止上課，下週一（22日）正式進入寒假，若加計前後周末，寒假最長可達65天，刷新國內大學寒假最早、最長紀錄，但也引發不同學校大學生之間的熱議。

為了與國際高等教育接軌，台灣大學、台灣師範大學與台灣科技大學所組成的「台灣大學系統」，自2022年起率先將一學期授課週數由18週調整為16週，透過課程密集化方式，維持原有授課時數與學分要求，同時調整學期行事曆，使學期結束時間提前。台大明天則將召開這學期最後一次校務會議。

其他國立大學接續跟進，根據統計，114學年度共有12所國立大學實施一學期16周制，除台灣大學系統三校外，還包括清華大學、陽明交通大學、中興大學、政治大學、中央大學、中山大學、台北大學、暨南大學及屏東大學。由於學期提早結束，又遇到農曆年假落在明（2026）年1月底，寒假因此被大幅拉長。

但相較之下，仍有百餘所公私立大學維持18週授課制度，寒假多半在明年1月中下旬才開始，學期安排出現明顯落差，也讓不少學生在社群平台直呼「同樣是大學生，假期差很大」。

對此，教育部回應指出，大學授課週數與學期行事曆，屬於大學自治事項，只要符合「大學法」及相關規定，確保每學分至少18小時的最低授課時數，各校得依教學需求與國際交流考量，自行規劃學期週數與假期安排，無論採16週或18週制，均須確保教學品質與學生學習權益。

教育界則分析，隨著頂尖國立大學陸續採行16週制，是否進一步牽動整體大專校院學制調整，以及不同學制下學生學習壓力與資源配置差異，仍待持續觀察。

