    首頁 > 生活

    「楓」情萬種！ 阿里山森林遊樂區5年來最美 達人帶看美景

    2025/12/19 08:26 記者蔡宗勳／嘉義報導
    小笠原山木棧道台灣紅榨楓現況。（嘉義林業分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區近日楓紅火力全開，處處可見楓情萬種美景，紅葉之美被譽為近5年來最美 。「阿里山達人」黃源明表示，12月中下旬已進入楓紅最佳觀賞期，推薦的景點有小笠原山、祝山、對高岳的台灣紅榨楓、慈雲寺銀杏、大客車停等區的青楓等。

    黃源明指出，慈雲寺的銀杏本週是最後觀賞期，下週起就會逐漸進入尾聲。但是慈雲寺的古老青楓目前才剛變色，下週起才會進入明顯的變色階段，因而想要觀賞金黃銀杏和火紅青楓同框，今年恐有相當難度。

    黃源明說，目前台灣紅榨楓以小笠原山的環繞楓紅觀景台最美，沿著木棧道可以盡攬全部的台灣紅榨楓，地上的楓紅落葉會愈來愈多，樹上的最後一批紅葉會在聖誕節前後變色，跨年日出的楓紅就會進入尾聲。想要掌握小笠原山觀景台的台灣紅榨楓現況，可以利用YouTube「國家森林遊樂區網路即時影像」的直播頻道。

    黃源明表示，祝山車站、祝山觀日平台、植物園和對高岳的台灣紅榨楓都已轉紅，對高岳木棧道搭配小火車的畫面是阿里山獨家，前後段有日照的紅榨楓變色較明顯。祝山林道和祝山車站的楓紅也有機會遇上小火車通過。植物園的療癒步道有楓紅地毯，只提供給願意走進步道的朋友欣賞。

    除了台灣紅榨楓外，黃源明推薦大客車停等區的迎賓青楓，強調是阿里山國家森林遊樂區目前最吸睛的紅葉，短短幾天就全部變色，從大門收費站徒步進入遊樂區的遊客幾乎都會停留欣賞這棵巨大的青楓，最佳觀賞時段是中午過後。

    小笠原山觀景台楓情萬種的空拍美景。（嘉義林業分署提供）

    大客車停等區的迎賓青楓。（嘉義林業分署提供）

    慈雲寺的銀杏本週是最後觀賞期。（嘉義林業分署提供）

