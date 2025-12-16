溪州芭樂農「逆境求生」！47歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

王睿泉（右3）、周家沄（座者戴口罩）夫婦「增產報國」，2人結婚12年，已生下3男2女。（記者顏宏駿攝）

在溪州鄉種植芭樂的王睿泉、周家沄夫婦「增產報國」，2人結婚12年，太太已生下3男2女，日前又在員林皓生醫院再生下第6胎男丁，今天辦理出院，鄉長江淑芬特別獻上大紅包，表揚這對「逆境求生」的夫婦，院長蔡宗冀更封王睿泉、周家沄是「彰化最強男人」、「最強女人」。

現年47歲的王睿泉與29歲的周家沄在溪州鄉種植4公頃的芭樂，他們12年前結婚不久就產下1男，目前就讀小學6年級，3年後再生1女，目前就讀小學3年級，接下平均1年產1胎，前5胎為3男2女，日前再添1男丁，夫婦倆「逆境求生」拚出4男2女。皓生醫院長蔡宗冀說，國人平均每個家庭生約0.8至0.9個寶寶，王家連生6個，是平均值的7.5倍，提高國家的生產率，夫婦可謂「逆境（少子化）中求生」，爸爸心臟夠大顆，很敢生，應該封為「彰化最強壯的男人」，媽媽超會生，應該封為「彰化最強女人」，恭喜夫婦倆創下皓生醫院「最會生」的紀錄。

媽媽周家沄說，「順其自然」，小孩要跟他們，他們沒有想太多就生了。

王睿泉說，他們當然會有點擔人孩子多，未來的養育費、教育費的負荷，但「孩子帶財」，多子多孫多福氣，「你不要去想太多，問題自然會解決」，而他跟爸媽住在一起，家人都願意力挺，過去5胎都有賴爸、媽分攤照顧，讓他們沒有後顧之憂，才敢一生再生，但到第6胎已經夠了。

溪州鄉長江淑芬說，看到王睿泉夫婦不畏困境，一連生了6胎，「增產報國」，足為現代夫婦的楷模，她個人特別送上2萬元紅包，她說，鄉公所以行動力挺年輕家庭，特制定新的生育補助條例，凡新生兒及父母一方設籍溪州鄉並符合鄉內生育補助辦法，第一胎補助6000元，第二胎補助12000元，第三胎補助18000元，王家第6胎，可獲3萬6000元補助，另外縣府也有3萬元的鼓勵生育獎金。

