福島健康慈善基金會邀交流 台、清、台藝大服務性社團分享心得

福島健康慈善基金會主辦大學校院服務性社團交流分享會，台藝大紅豆社員說明組團前往蒙古國家扶中心參訪與服務弱勢家庭的心得。（記者陳璟民攝）

財團法人福島健康慈善基金會今在桃園市田川國際宴會館，舉辦大學校院服務性社團交流分享會，邀集台灣藝術大學國際紅豆社、台灣大學醫療服務團、清華大學立德領導人才培育計畫等學已，就本身社團深入偏鄉、部落或遠赴外國，關懷弱勢族群或家庭，也獲得文化交流、拓展視野等心得，互相觀摩優點，砥礪持續熱忱服務。

台大醫服團員馮貫禎、陳彥樺簡報，該團暑期服務隊2002年就到台東縣達仁鄉部落服務，迄今25年，每年7月第一週，團隊配合部落祭儀、國小時程，不只帶去人力與醫療資源，提供兒童健檢、日托、家訪、義診，過程中也認識東排灣族、阿美族等原住民文史，研析原鄉人口外流、老化及醫療匱乏等問題，是跟部落互相交流學習。

請繼續往下閱讀...

「與其說是我們去幫助他們，不如說是他們讓我們發掘自己不足的地方，找到純真的快樂。」台藝大紅豆社到新北市瑞芳區瑞濱國小服務也有7年了，社員憑藉音樂、美術、戲劇等專業，規劃課程並設計教案，每年選定一部電影包裝活動，代入品格教育貫穿5天營隊；更有社員在台藝大通識中心主任葛傳宇協助下，組團到蒙古國的家扶中心短期服務，跨國度建立珍貴友誼。

清大立德計畫導師賴郁雯說，該計畫旨在培養創新思維領導人才，校園內也有需要幫助的人事物，未來朝服務社會的方向前進；參加計畫的藝術學院學生丁芯蕾主導2天1夜「恩歷斯特營」，設計讓成員採集地瓜、馬鈴薯當窯烤披薩的食材，過程建立彼此信任感，累積團隊合作的基礎。

福島健康慈善基金會董事長林哲藝表示，基金會支持公益、正向觀念的推廣與實踐，深信多鼓勵願意服務社會的年輕人，國家的未來才有希望；葛傳宇也說，大學校園服務性社團近年大幅萎縮，樂於服務利他的學生彌足珍貴；與會的前桃園縣議員林晋祿、華碩國際聯合物流公司董事長周國福，感動三校學生社團服務理念與成果，當場各捐10萬元，結合林哲藝贊助經費，作為支持出團服務的基金。

福島健康慈善基金會主辦大學校院服務性社團交流分享會，台藝大紅豆社員說明連年到新北市瑞濱國小服務，每年課程規劃會選定1部電影包裝活動，代入品格教育貫穿5天營隊。（記者陳璟民攝）

福島健康慈善基金會主辦大學校院服務性社團交流分享會，台灣大學醫療服務團暑期服務隊員，說明連續25年到台東縣達仁鄉原住民部落服務的成果。（記者陳璟民攝）

福島健康慈善基金會主辦大學校院服務性社團交流分享會，台大醫服團暑期服務隊員簡報提及，做服務不可能立竿見影，持之以恆奉獻才可能看到種子發芽。（記者陳璟民攝）

福島健康慈善基金會主辦大學校院服務性社團交流分享會，清大立德計畫導師賴郁雯（右二）率學生代表出席觀摩，與基金會董事長林哲藝（中）合影。（圖由福島健康慈善基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法