禁用廚餘養豬期間共9場違規 陳駿季：將重罰且15天不得出售

農業部長陳駿季強調，尚未恢復廚餘養豬前，絕對不能養豬，若發現將會重罰，且該場的毛豬也將有15天不能出售至拍賣市場。（記者黃宜靜攝）

為防堵非洲豬瘟，行政院4日正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。農業部長陳駿季今表示，截至目前，禁止廚餘養豬期間共查獲9間養豬場違規使用廚餘，再次重申，尚未恢復廚餘養豬前絕對不能養豬，若是發現將會重罰，且該場的毛豬也將有15天不能出售至拍賣市場。

農業部今舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」記者會，陳駿季會後接受媒體聯訪時指出，合格養豬戶於2026年仍可以使用事業廚餘，已成立的共同蒸煮中心可繼續將植物性料源、禽類下腳料等蒸煮後提供，未來全面禁用廚餘後，將規劃仿效日本推動EcoFeed，將廚餘飼料化，供豬隻食用。

為讓廚餘從源頭減量，陳駿季指出，目前也同步規劃食農教育，包括：農業部將與教育部、環境部一同合作，從菜單設計、營養均衡等，讓孩童更願意吃學校的營養午餐；同時也呼籲，餐廳餐點分量應提供適當的份量。

陳駿季強調，10月22日至今仍禁止廚餘養豬政策，環境部持續與地方政府溝通，且亦提供處理費用等，但各地廚餘清運情形仍須由地方政府規劃。

