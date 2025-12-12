為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    禁用廚餘養豬期間共9場違規 陳駿季：將重罰且15天不得出售

    2025/12/12 12:04 記者黃宜靜／台北報導
    農業部長陳駿季強調，尚未恢復廚餘養豬前，絕對不能養豬，若發現將會重罰，且該場的毛豬也將有15天不能出售至拍賣市場。（記者黃宜靜攝）

    農業部長陳駿季強調，尚未恢復廚餘養豬前，絕對不能養豬，若發現將會重罰，且該場的毛豬也將有15天不能出售至拍賣市場。（記者黃宜靜攝）

    為防堵非洲豬瘟，行政院4日正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。農業部長陳駿季今表示，截至目前，禁止廚餘養豬期間共查獲9間養豬場違規使用廚餘，再次重申，尚未恢復廚餘養豬前絕對不能養豬，若是發現將會重罰，且該場的毛豬也將有15天不能出售至拍賣市場。

    農業部今舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」記者會，陳駿季會後接受媒體聯訪時指出，合格養豬戶於2026年仍可以使用事業廚餘，已成立的共同蒸煮中心可繼續將植物性料源、禽類下腳料等蒸煮後提供，未來全面禁用廚餘後，將規劃仿效日本推動EcoFeed，將廚餘飼料化，供豬隻食用。

    為讓廚餘從源頭減量，陳駿季指出，目前也同步規劃食農教育，包括：農業部將與教育部、環境部一同合作，從菜單設計、營養均衡等，讓孩童更願意吃學校的營養午餐；同時也呼籲，餐廳餐點分量應提供適當的份量。

    陳駿季強調，10月22日至今仍禁止廚餘養豬政策，環境部持續與地方政府溝通，且亦提供處理費用等，但各地廚餘清運情形仍須由地方政府規劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播