為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北十字星籃球場樹海環繞 12/27舉辦市長盃投籃大賽

    2025/12/12 12:09 記者黃美珠／新竹報導
    今天重新啟用的竹北市東公園「十字星籃球場」。（記者黃美珠攝）

    今天重新啟用的竹北市東公園「十字星籃球場」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市位於縣府對面、市東公園內的籃球場，經過公所整建後，今天重新開放，市長鄭朝方並將之重新命名為「十字星籃球場」，為了替這座被樹海環繞的籃球場慶祝新生，公所將在12月27日下午4點到5點半，現場受理280人參加「竹北市長盃投籃大賽」，奪下「竹北投籃王」頭銜者可把iPhone 17帶回家外，第2名是Dyson吹風機、第3名到第10名各可獲得遠百禮券5000元到1000元不等，其餘270名參賽者另有參加獎。

    竹北市長鄭朝方說，這座十字星籃球場是竹北第2座用星際為題的特色球場，它原是公12、後改名為「市東公園」內的籃球場，經重新整理地坪、全面更新球框，且把原生綠樹融入球場後，讓大家感覺好像在森林裡面打球，並於今天重新開放使用。

    這座全新亮相的球場用4個半場交織構成，空中俯瞰宛如一個巨大的十字，因此得名「十字星籃球場」。除視覺和設施升級，也同步增設四向的投光燈，提升夜間照明品質，並在樹蔭下打造舒適的休憩座椅區，其中有幾個座位角度還融入了禪意的設計。

    市公所為此計畫在27日當天下午4點到5點半，將舉辦竹北市民專屬的市長盃投籃大賽，開放280個名額現場受理報名，不限年齡、性別都能參與挑戰成為「竹北投籃王」。

    新竹縣竹北市「十字星籃球場」更新地坪和籃球架框後嶄新亮相。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市「十字星籃球場」更新地坪和籃球架框後嶄新亮相。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市「十字星籃球場」就隱身在市東公園的樹海中。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市「十字星籃球場」就隱身在市東公園的樹海中。（竹北市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播