15歲柯基老犬遭虐打！北市動保處緊急送醫檢查傷勢最高將開罰7.5萬

一隻年紀約15歲的柯基老犬遭到飼主施暴，在流傳的影片中可看到飼主以掃把多次痛打，過程中還不斷痛罵，讓老犬嚇到蜷縮在角落，不斷發抖。（圖擷自網路）

北市中山區「茶聚」詹姓加盟主，疑似情緒失控，竟對15歲高齡柯基老犬施暴，影片曝光後引發網路撻伐，北市議員也相當關注。北市動保處說明，今天清晨已接獲檢舉，昨夜打柯基犬已由飼主友人帶離並安置在寵物旅館，今天將派員帶柯基犬前往檢查傷勢，後續若犬隻有受傷，可依動保法第30條最高可處7.5萬元罰鍰。

根據影片內容，一隻約15歲的柯基老犬遭到飼主施暴，飼主以掃把多次痛打，過程中還不斷痛罵，讓老犬嚇得蜷縮在角落，不斷發抖，飼主還將影片PO網，並嗆要將牠送養，不然就安樂死，網友十分擔憂老犬恐有生命危險。

PO文也引來議員關注。議員柳采葳指出，這起柯基犬被虐案，已通報請求救援後發現，被打柯基犬已由飼主友人昨日晚間先帶離安置於寵物旅館，目前犬隻安全，今天動保處人員也將柯基犬送醫檢查，她會請動保處儘速嚴加懲處，並且未來更積極的處理動物救援。

議員林珍羽也表示，老闆針對年邁的柯基犬有毆打行為，已經嚴重構成虐待傷害犬隻的動作，第一時間通報動保處，昨天已安置在寵物旅館，今天也將帶往進行身體檢查，將要求動保處從重、從速處理。

動保處說明，今天清晨已接獲檢舉，並已掌握該隻被打柯基犬已由飼主友人，在昨日晚間先帶離安置於寵物旅館，目前犬隻安全。今天將派動保員至寵物旅館帶回柯基犬緊急安置，並送醫檢查傷勢，後續將連繫詹先生陳述意見後，依動物保護法第5條第2項及第6條任何人不得虐待傷害犬隻，如果檢查犬隻有受傷，可依動保法第30條最高可處7.5萬元罰鍰。

