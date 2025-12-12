為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「爆眼」小貓獲救送醫 康復變身小可愛等待新家

    2025/12/12 09:31 記者黃子暘／新北報導
    小貓左眼感染爆出，所幸治療後康復，目前在五股動物之家等待收養。（新北市動保處提供）

    幼貓可能因為受傷、感染細菌、長期髒污未處理導致角膜潰瘍，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，日前有熱心民眾通報大台北農產品集散地有一隻三花幼貓左眼嚴重受傷，動保處派員將其帶回毛寶貝醫療中心進行治療，所幸經過一段時間照護，小貓已逐漸恢復健康，且相當親人，已經接種驅蟲及疫苗施打，目前在五股動物之家等待收養。

    動保處指出，小貓剛被送進來時，左眼已呈現明顯「眼球爆出」的危急狀態，傷口滲血、腫脹嚴重，經檢查發現是因為角膜受損後潰瘍，加上幼貓抵抗力弱，使得眼壓失衡、眼球向外突出，獸醫師李建沛立刻安排手術，清創、處理壞死組織後，將角膜縫合；目前小貓左眼雖因傷勢過重而萎縮、視力大不如前，但小貓也安全度過難關。

    李建沛表示，幼貓如果出現流眼淚、眯眼、不敢睜開、眼部分泌物變多等狀況，一定要盡早就醫，不然嚴重時可能像這隻幼貓一樣，短時間內就惡化到需要手術。

    動保處補充，流浪動物生活充滿危險，如有民眾願意領養，既是給了動物一個安全的家，也能獲得一份溫暖的陪伴，新北各動物之家均歡迎民眾前來參觀、當志工，了解陪伴每一隻等家的動物，給牠們機會找到幸福的下一站。

    被救出的小貓已逐漸恢復健康，且相當親人，已經接種驅蟲及疫苗施打，目前在五股動物之家等待收養。（新北市動保處提供）

