    圓週綠尋夢舞團 60歲資深帥哥美女追夢躍上舞台

    2025/12/12 09:30 記者翁聿煌／新北報導
    圓週綠尋夢舞團平均60歲的資深帥哥美女在舞台展現永不褪色的青春活力。（記者翁聿煌攝）

    新北市松年大學舉辦成果展時，第一組出場演出的「圓週綠尋夢舞團」10多位平均60歲的帥哥與美女，以充滿自信的神采、搭配熟練精湛的舞藝在台上躍動，熱情的肢體語言和滿面春風的笑容，深深吸引全場的目光，連續多首的青春流行組曲跳起來臉不紅、氣不喘，獲得全場熱烈掌聲，市長侯友宜上場合影表達感謝。

    「圓週綠尋夢舞團」團長謝佳玲表示，看似身經百戰、經驗豐富的演出，其實是舞團成員一年半前的機緣巧合，促成子女就讀北一女的家長與校友，要當孩子的榜樣，追求人生不斷的學習成長，從一起練習合唱、進而投入舞蹈的驚喜旅程。

    謝佳玲說，由於大家在校友聚會中跳出興趣，於是陸續有30多位男女團員加入練舞行列，平均每週會聚在一起練習約一個半小時，由於團員平常各有路跑、健身、登山等戶外活動嗜好，練舞的基本體能都已達標，接著請到年輕的舞蹈老師吳仕邦指導這群老學生舞技，練出不凡舞藝。

    舞團一有機會就去參加各種表演和競賽，包括到台北市的西門町、信義區快閃，練出一身好膽量，她們甚至曾經到桃園參加原住民舞蹈比賽，獲得長青組冠軍，讓真正的原住民也很佩服。

    參加新北松年大學成果展，擔任開場表演團隊，在千餘民眾前勇於秀出亮眼的舞蹈風格，熱情感染全場觀眾，隨著舞蹈節拍鼓掌，順利達成他們展現才藝、分享快樂的目的，謝佳玲說，靠著跳舞交到一群好朋友、一起享受人生，大家都樂在其中，更希望能跳到跳不動為止。

    圓週綠尋夢舞團平均60歲的資深帥哥美女在舞台上展現青春活力。（記者翁聿煌攝）

    圓週綠尋夢舞團的熱情和表現，連新北市長侯友宜（中）都說讚。（記者翁聿煌攝）

