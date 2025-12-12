為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    武陵櫻花季 雪霸2/13-3/1入園登山車輛管制

    2025/12/12 09:32 記者蔡政珉／苗栗報導
    武陵櫻花季賞櫻，雪霸祭入園登山車輛管制。（雪霸處提供）

    武陵櫻花季賞櫻，雪霸祭入園登山車輛管制。（雪霸處提供）

    武陵農場種有許多櫻花，每到賞櫻時節總會擠滿人潮，欣賞綻放的粉紅花海。不過，雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）今天指出，交通部公路局將於明年2月13日至3月1日期間實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪管處將配合對進入武陵地區的登山隊伍車輛管制、協助武陵農場發放核准入園登山隊伍的車輛通行證；為避免假藉入園許可但未實際入園，而持車輛通行證進行賞花，將停權3年。

    雪霸處表示，管制措施包括核准由武陵農場進出（含雪山登山口、武陵四秀登山口）且入園天數為1天的單日往返登山隊伍，為避免眾多車輛早進晚歸影響道路交通，依往例不發放車輛通行證，請搭乘合法大眾交通工具前往。若前後1日住宿於武陵農場內飯店或露營區者，請向住宿單位申辦通行證。

    另外，其他核准由武陵農場進入（含雪山登山口或武陵四秀登山口）之多日行程登山隊伍，雪霸處自明年1月15日起接受車輛通行證申請，由總領隊以整隊名義提出申請資料。

    雪霸處表示，第三點則為多日登山隊伍需取得車輛通行證後，才可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場，進出時間管制及入場車輛定點管理等措施依退輔會武陵農場公告為準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播