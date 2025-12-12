助理費除罪化》陳玉珍認提案「不夠周延」助理集結嗆：撤回提案、不要講幹話

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍在陳抗後也現身表示，稱她的助理就像自己家人、兄弟姐妹一樣，並坦言自己的提案不夠周延；但此話一出，遭現場助理群反嗆「不要講幹話」、「撤回提案」。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。目前累計284名跨黨派助理連署呼籲撤案。

跨黨派國會助理今天上午齊聚立法院大門抗議，助理工會理事長、林思銘國會辦公室主任李永誠表示，助理要求很簡單，只是希望維持現有工作制度，陳玉珍昨天釋出善意，稍晚回去會跟她面對面溝通，看怎麼處理。

陳玉珍表示，他的助理就跟家人、兄弟姐妹一樣，此話一出，引發現場助理不滿直接開嗆「不要講幹話」、「撤回提案」。陳說，「我們要理性討論，等下會有你們說話的時間」，但不滿氣氛持續高漲，助理群持續高喊「撤回提案」等口號。

陳玉珍接續說，立委在國會非常需要助理的協助，許多助理具有專業以及經驗協助立委，助理則再開嗆「你的助理、家人是發零用錢的嗎？」、「收助理費回去選縣長？」也有助理直言，「廢話那是你親戚。」

陳玉珍提到，法案引起這麼大的迴響，從她的層面而言是正面的事，強調提案不是要變成政黨鬥爭，而是要利用此契機真正改善助理權益，助理群則強調「助理權益超越藍綠」。

陳玉珍表示，民進黨在立法院多數的8年也沒有修助理的權利；她也坦言，「自己在提案過程也許不夠周延」，各委員也許沒有仔細詢問助理的意見，但立法過程當中，這只是一個提案，助理們也可以協助自家委員提出自己的法案。

陳玉珍強調，自己願意「開大門走大路」，對於助理的建議「我們都會公開討論」，這些立委曾開很多協調會，過程互相對立無法解決問題，如何提出好的案子，如何修正才會有好的結果。中間有任何的汙衊「我們也承受」，如果大家對於「立委自肥」的部分內容可以修改，助理的權益也一定會充分保障，她在此向助理保證。

