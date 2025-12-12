南台灣連4震 氣象署：留意後續餘震

今晨4時24分在台南市楠西區則發生規模4.0有感地震，最大震度為台南市曾文4級。（圖擷自氣象署）

昨晚高雄甲仙發生3起地震，今天凌晨台南楠西也發生芮氏規模4.0地震。氣象署說，甲仙地震成因是菲律賓海板塊與歐亞板塊相互碰撞，為大埔地震後應力調整，提醒民眾留意後續可能有餘震。

高雄市甲仙區昨天深夜連3震，根據中央氣象署網站，第1起地震是在深夜10時49分，第2起在10時59分，第3起在11時19分，芮氏規模分別為4.7、3.5和4.7，地震深度介於8至8.2公里；今天凌晨4時24分，在台南市政府東北方36.4公里（位於台南市楠西區）也發生芮氏規模4.0地震，地震深度8.9公里，最大震度台南市4級。

請繼續往下閱讀...

地震測報中心科長邱俊達今天在記者會中表示，昨晚10時49分、11時19分在高雄的地震屬於極淺層地震，因此在震央附近民眾可能會覺得搖晃程度劇烈。他提到，4級震度主要在嘉義大埔、台南楠西、高雄桃源這3處，因昨晚11時19分那起地震影響較大，有對嘉義縣市、台南市發布國家級警報。

至於昨天深夜高雄發生地震主要原因，邱俊達說明，因菲律賓海板塊與歐亞板塊相互碰撞，在東海岸附近花蓮縱谷這邊是縫合線的地方，應力會向西傳遞，震央附近受到向北隱沒的力量與歐亞板塊向東隱沒的兩股力量互相拉扯，因此該處地質條件相當複雜且脆弱。

邱俊達表示，今年1月21日嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，由於應力需要做一些調整，因此在周遭可能會零星發生一些地震，昨晚地震就在附近，而今天凌晨台南的地震則歸類在大埔地震的餘震序列。

邱俊達提醒，預計附近地區會陸續做一些應力調整，仍可能發生一些比較小的地震，呼籲民眾隨時注意防震安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法