盧秀燕陪江啟臣東勢贈匾 東興宮：拜三太子會勝選

東興宮董事長李順利（左一）表示，參拜中壇元帥會勝選。（記者廖耀東攝）

明年台中市長選舉國民黨立委楊瓊瓔日前表態，將與立院副院長江啟臣爭取出線，江啟臣今日一早與盧秀燕在東勢參加東興宮贈匾儀式，東興宮董事長李順利致詞表示，參拜中壇元帥（三太子）會勝選，力挺江啟臣意味濃厚。盧秀燕受訪說，太子爺非常靈驗，有求必應。

針對李順利祝福會「勝選」一事，盧秀燕說，東興宮太子爺很靈驗，求什麼都可以，江啟臣副院長、吳振嘉議員都有拜太子爺，政和都順利，但包括求功名、求孩子、做生意都可來拜，是地方信仰中心。

