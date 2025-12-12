盧秀燕陪江啟臣東勢贈匾 東興宮：拜三太子會勝選

明年台中市長選舉國民黨立委楊瓊瓔日前表態，將與立院副院長江啟臣爭取出線，江啟臣今日一早與盧秀燕在東勢參加東興宮贈匾儀式，東興宮董事長李順利致詞表示，參拜中壇元帥（三太子）會勝選，力挺江啟臣意味濃厚。盧秀燕受訪說，太子爺非常靈驗，有求必應。針對李順利祝福會「勝選」一事，盧秀燕說，東興宮太子爺很靈驗，求什麼都可以，江啟臣副院長、吳振嘉議員都有拜太子爺，政和都順利，但包括求功名、求孩子、做生意都可來拜，是地方信仰中心。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)