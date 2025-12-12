為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際大牌NARS也中鏢！化粧品摻蘇丹紅風暴擴大 再增18項產品下架

    2025/12/12 11:28 記者邱芷柔／台北報導
    化粧品蘇丹色素風暴越滾越大，國際美妝大牌NARS也中鏢。（食藥署提供）

    化粧品蘇丹色素風暴越滾越大，國際美妝大牌NARS也中鏢。（食藥署提供）

    化粧品蘇丹色素風暴越滾越大！食藥署今（12日）再公布最新追查結果，新增2項進口化妝品檢出禁用色素「蘇丹4號」，連國際美妝大牌NARS也中鏢，國產化妝品部分則再新增16項產品遭點名，累計目前已有39項產品「染紅」，後續仍不排除有更多未爆彈。

    食藥署副署長王德原說明，此次新增違規分為「輸入」與「國產」兩類。輸入化妝品新增2項，包括韓國製「艾多美凝萃撫紋萬用棒」及美國製「NARS裸光賦活超能修護霜」。

    其中，「艾多美」萬用棒為食藥署與地方衛生局在市面抽驗到，送驗後確認含禁用色素。食藥署已要求業者全面下架、不得販售或展示，並限期完成回收、沒入與銷毀，後續由衛生局依法裁處，目前已下架封存1208支，回收進度仍在清查中。

    另一項違規產品為法倈麗公司進口的「NARS 裸光賦活超能修護霜」。王德原指出，該產品是業者自主送驗並主動通報，同樣檢出蘇丹4號，業者已自主完成下架回收310罐，後續仍由地方衛生局清查並視情形裁處。

    至於國產化妝品，此次新增的16項產品全都與原料進口商「亦鴻企業有限公司」先前輸入的問題原料相關。王德原說，食藥署追查亦鴻公司12家下游客戶後，又再找到3批新增問題原料（編號 20240319、20241004、20250617）及1批業者自主通報的原料（20250204）。雖然這些產品是在後續檢驗中才確認使用到問題原料，但相關業者在第一波時公布時，均已預防性下架，目前地方衛生局正在確認實際下架數量。

    外界也質疑，蘇丹紅通常呈現紅色，但此次被點名的化妝品多半看起來是白色。王德原解釋，此案涉及的原料是含有三種植物萃取的複方原料，無論國內或國外產品都是從這類複方成分中追出問題，是否會呈現紅色則與配方及添加量有關，成品不一定會出現明顯色澤。

    針對問題原料溯源到新加坡的部分，王德原說，新加坡衛生科學局已回覆，蘇丹4號在當地同樣列為禁用色素，不得添加於化粧品，新加坡已展開調查，後續也會與台灣保持聯繫。他強調，目前回溯範圍已追到去年，產品檢驗仍在進行，不排除未來還會找到更多問題品項，一旦確認違規會立即公布，避免產品持續流入市面。

    食藥署公佈「化粧品輸入原料含禁用色素專區」不合格資訊

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播