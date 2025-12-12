國家只有一個 賴清德喊話藍白：以國家利益為重

總統賴清德表示，國家只有1個， 呼籲藍白以國家利益為重。（記者劉婉君攝）

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，在野黨爭議法案頻出，兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日將邀集黨籍立委便當會共商國是。賴清德上午到台南出席國網雲端算力中心啟用典禮時表示，「國家只有一個，呼籲藍白以國家利益為重。」

賴清德表示，去年520上任以來，在過去蔡英文總統執政8年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，不管是地震或是風災、非洲豬瘟，行政院卓榮泰院長率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或防疫。

賴清德說，非常希望藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，去年通過的《立法委員職權行使法》，被司法院憲法法庭判決為違憲，但藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，以這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴清德強調，這段時間以來，藍白主導的立法院，所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施。

他說，在這種嚴肅的狀況之下，當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

賴清德也呼籲在野黨，我們不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是「國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，也希望在立法院當家的藍白兩個政黨要以國家利益為最優先」，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

