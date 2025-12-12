台日將在菲律賓合作！林佳龍曝下個榮景產業

外交部長林佳龍接受本報節目「官我什麼事」專訪。（記者黃筠軒攝）

日本台灣交流協會會長隅修三日前訪台，外交部日前指出，林佳龍與隅修三於5日討論台日第三國合作與EPA等議題。對此，外交部長林佳龍接受本報專訪披露，台日在科技經濟的合作關係，有助於台日第三國合作，未來台日可以合作在菲律賓發展交通運輸、物流、電信等產業。

林佳龍接受本報節目「官我什麼事」專訪表示，面對中國威脅，台日同處第一島鏈，且在高科技產業、供應鏈密切合作，台日科技與經濟上的合作關係，不僅有助於兩國供應鏈發展與韌性，也可以到第三國發展。

請繼續往下閱讀...

林佳龍透露，日台交流協會會長隅修三來訪期間，已分別召開討論經貿議題的會議，與第三國投資委員會相關的會議，討論台日之間除了雙邊關係之外，還要赴第三國投資。

林佳龍指出，美日菲三國已有「呂宋經濟走廊」計畫，台灣與菲律賓則正在推動台菲經濟走廊，下一步是如何將台菲的人流、物流、金流、交通流、資訊流整合為共同市場。

林佳龍認為，因應關稅議題，從中國離開的台商可以轉向佈局菲律賓，菲律賓基於其國家利益也會與台灣合作，這時候有實力且在菲律賓有大額投資的日本，就能與台灣一起合作，串連呂宋經濟走廊及台菲經濟走廊，讓第一島鏈不只是地緣政治上的安全合作，而能形成涵蓋經濟、科技、貿易等面向的經濟安全韌性。

林佳龍近一步說明，台菲經濟走廊涵蓋半導體供應鏈韌性、人才訓練，目前在台灣半導體產業工作的菲律賓人多達數萬人；菲律賓目前正在建構其交通運輸、物流、電信系統，也是台日合作可以著手的項目，菲律賓也以行動支持台菲經濟走廊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法