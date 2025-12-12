高雄區漁會媒合華偉漁業集團，採購百萬元雲林縣台灣鯛。（高雄區漁會提供）

為穩定國人對台灣鯛市場的信心，高雄區漁會媒合華偉漁業集團昨天下午前往雲林縣口湖漁業合作社，採購100萬元的台灣鯛產品，供應遠洋外籍漁工的日常飲食，提升食物品質與營養供給。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，台灣鯛是台灣最普遍且成熟的養殖魚種之一，肉質細緻、刺少且營養價值高，富含優質蛋白與多元胺基酸，適合家庭料理、餐飲通路及學校午餐使用；加上養殖技術純熟、供應穩定、價格合理，是餐桌最易親近的國產白肉魚選項，高雄區漁會近年積極推動食魚教育與在地食材政策，鼓勵食用國產台灣鯛。

楊孟凡強調，高雄區漁會配合高市府推動漁產行銷與永續供應鏈，協助媒合華偉漁業集團採購100萬元的台灣鯛產品，以實際行動支持產地、減緩市場波動，不僅提升本土漁產的通路量能，支持漁民穩定收益，也向國人宣示「台灣鯛安全且品質優良」，協助恢復消費信心、穩定產銷市場。

高雄區漁會進一步指出，華偉漁業集團採購的這批台灣鯛產品將用於供應海上外籍漁工的日常飲食，透過提升食物品質與營養供給，改善遠洋作業環境，並落實對外籍漁工人權的重視。

