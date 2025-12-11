北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明、後兩天受東北季風影響，北部和東北部有大雨！中央氣象署預報，明起基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，週六（13日）晚間入冬第一波大陸冷氣團報到，最低溫僅剩10度。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後兩天除了迎風面有局部大雨外，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨；週六晚間就是入冬第一波大陸冷氣團報到，下週日、週一會冷得非常明顯，但好消息是這波冷氣團屬於「乾冷」，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「這波冷氣團最冷的時刻是在下週一清晨」，黃恩鴻說，中部以北、宜蘭和花蓮的低溫僅剩下12度到14度，且北中南東的沿海空曠區、近山區等地方受輻射冷卻效應影響，更可能出現10度低溫。

黃恩鴻說，下週二冷氣團才會逐漸減弱、回溫，西半部日夜溫差大，各地晴到多雲的好天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。但下週三又有一小波東北季風增強，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週四（18日）就減弱了。

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法