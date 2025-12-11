為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

    2025/12/11 18:52 記者吳亮儀／台北報導
    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明、後兩天受東北季風影響，北部和東北部有大雨！中央氣象署預報，明起基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，週六（13日）晚間入冬第一波大陸冷氣團報到，最低溫僅剩10度。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後兩天除了迎風面有局部大雨外，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨；週六晚間就是入冬第一波大陸冷氣團報到，下週日、週一會冷得非常明顯，但好消息是這波冷氣團屬於「乾冷」，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    「這波冷氣團最冷的時刻是在下週一清晨」，黃恩鴻說，中部以北、宜蘭和花蓮的低溫僅剩下12度到14度，且北中南東的沿海空曠區、近山區等地方受輻射冷卻效應影響，更可能出現10度低溫。

    黃恩鴻說，下週二冷氣團才會逐漸減弱、回溫，西半部日夜溫差大，各地晴到多雲的好天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。但下週三又有一小波東北季風增強，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週四（18日）就減弱了。

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播