北北桃借YouBike可賺錢 無車場站還車獲5元騎乘券

桃園市許多通勤據點的YouBike場站，經常出現上班時間無位可還車、下班時間無車可借情況，為改善這樣情況，桃園市政府將與雙北聯合舉辦「YouBike2.0友愛接力」試辦計畫，試辦期間從明年1月至6月，民眾只要到無位場站借車、無車場站還車，都可獲得5元騎乘券，騎一趟車最多可獲得二張騎乘券，可用來折抵YouBike騎乘車資。

交通局長張新福表示，桃園從明年1月起，騎乘YouBike必須要加入會員、市府也提供免費意外點，騎車獲得騎乘券會於翌日上午7點前發送至會員帳號，會員可於YouBike 官方App「騎乘券管理」查詢並直接折抵使用，單次扣款可同時使用多張騎乘券，例如騎乘YouBike2.0E電輔車車資20元，可使用4張騎乘券折抵車資。

張新福說，YouBike會員無須另行登錄，會員自可進入YouBike官方App，顯示「紅色」無位場站（滿站無法還車）租車或「橘色」的無車場站（空站無法借車）還車，都可獲得一張五元騎乘券，若租車、還車分別在無位、無車場站，就可獲得十元騎乘券，同一會員帳號十分鐘內最多獲得二次獎勵。

交通局運輸規劃科長邱汶栩表示，針對熱門通勤場站，例如，桃園火車站、桃園市政府的場站，上班時間常常會有滿位情形，微笑單車公司就要派人將車子拉走騰出位置讓民眾還車，快要下班的時候，就會先將單車預留在場站旁，然後隨時補充車輛。

