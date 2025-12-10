滷肉飯變身甜點？奇葩1配料曝光 網崩潰：連台南人都不敢吃

原PO滷肉飯搭配煉乳的奇葩吃法曝光，網友全看傻。（擷取自Threads）

滷肉飯向來被視為台灣最道地的庶民料理，鹹香滷汁配上熱白飯，是許多人從小吃到大的家常味。不過，近日有網友腦洞大開，竟在滷肉飯上豪邁淋上煉乳，還說「意外地好吃」。影片曝光後，立刻掀起眾多網友崩潰喊，「趕快離開地球」、「不要亂搞台灣人的滷肉飯」。

網友在社群平台Threads分享美食影片，只見原PO手握一罐飛燕煉乳，接著毫不遲疑地朝著滷肉飯裡瘋狂倒入，煉乳瞬間覆蓋半碗飯，視覺衝擊十足。對此，原PO還透露，這個組合乍看宛如「邪教儀式」，但實際吃下去後卻意外合拍。

影片曝光後，立刻掀起網友熱議，「有時候自己上網也是挺無助的」、「你跟這個西瓜拌飯一起離開地球」、「雖然看不懂但我大受震撼」、「你是真的打算讓大家藤柳杯嗎？」、「本來今天就沒什麼食慾了，看到這篇文變成很想吐」、「這已經不是創意了」、「有些東西真的很難用科學解釋，比如這支影片」。

另外，還有不少網友也紛紛大推自己的「黑暗清單」，像是有人吃過納豆拌滷肉飯，也有人坦言習慣在炒飯上淋滿美乃滋和煉乳，或是拿蛋塔沾番茄醬等等，光看影片就覺得血糖往上衝，還有人吐槽心血管看到這種畫面，應該會立刻跳出來抗議。

