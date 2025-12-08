為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「夏日樂學計畫」21.5萬人次受惠 教育部明年再提高補助

    2025/12/08 18:36
    澎湖縣馬公國中以本土語結合在地褒歌文化與海洋生態，帶領學生走進潮間帶體驗。（圖由教育部提供）

    〔記者林曉雲／台北報導］為引領學生「暑期增能、做中學習」，教育部連續11年推動「夏日樂學計畫」，迄今累計超過21.5萬人次受惠；今（2025）年共有約2.5萬名學生參與，自明（2026）年起，教育部將每班補助上限提高至10萬元。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，為照顧偏遠與離島學生，教育部補助各校開設多元課程，還可額外補助每班午餐費3萬元，非偏遠學校亦可編列弱勢學生午餐費，以確保學生安心學習。

    蔡宜靜表示，夏日樂學以活動式、沉浸式課程設計，幫助學生開展學習視野，也深化對家鄉與本土文化的認同，為鼓勵學校申請「本土語文活動課程」，自明（2026）年起將每班補助上限提高至10萬元，期望更多學生能走入社區、在生活情境中學習母語。

    澎湖馬公國中連續9年參與計畫，今年課程以本土語結合褒歌文化與海洋生態，帶領學生走進西嶼二崁聚落，體驗潮間帶「抱墩漁法」、學習傳統褒歌，從在地文化中理解先民智慧，增進對家鄉的情感連結。

    此外，台南蚵寮國小以「寶貝南鯤鯓」為課程主軸，融入虱目魚一夜干製作、本土語導覽代天府神像故事等實作活動，把紙本課程轉化為真實生活體驗，使學生更貼近本土藝術與文化脈絡。

    台南市西門實驗小學則以「安平劍獅走讀」與「府城小小解說員」課程，引導學生將英語學習帶入自然場域，實地走訪安平歷史與生態景觀，在真實互動中提升英語表達，並培養跨域素養與國際視野。

    蔡宜靜指出，夏日樂學課程結合專家、藝師、技師與社區耆老授課，讓學生學習課堂外知識、體驗多元學習樣貌，豐富暑期生活。

    台南市蚵寮國小開設以「寶貝南鯤鯓」為主題的校本課程，引導學生走進社區，跟著居民製作虱目魚一夜干。（圖由教育部提供）

