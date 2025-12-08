為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    展現「鈔」能力！新竹巨城週年慶12天 業績飆破32億

    2025/12/08 18:22 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹巨城11月底完成改裝，週年慶12天業績飆破32億。（巨城提供）

    新竹巨城11月底完成改裝，週年慶12天業績飆破32億。（巨城提供）

    新竹人再次展現「鈔」能力！巨城購物中心週年慶再度展現強大吸客力，12天下來業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同期成長6%，來客數大幅提升，汽機車進場總量突破20萬輛次。

    巨城表示，業績成長關鍵在於持續引進桃竹苗及全台獨家品牌，並在11月底前完成超過1300坪改裝工程，以及推出許多獨家限量商品，掀起搶購熱潮。除全台精選貨量匯聚於此，透過精準的客層分析推出回饋吸引大量主顧客前來，激發消費潛力並提升購物滿意度。另外，「12天12樣來店禮」策略奏效成為最強助攻；並串聯154萬粉絲會員與線上線下活動，帶動人氣與買氣，各大專櫃也迎來亮眼業績。

    受惠尾牙抽獎、年底換屋潮提升3C家電業績持續發酵，不僅雙位數成長，廣受竹科工程師青睞的智慧型手錶，以及追求新奇體驗顧客喜愛的無人機、運動相機，整檔期售出上千組，便利的智能家電也同樣吸引大量消費者搶購。

    隨著氣溫逐步轉涼，加上年底出遊潮與跨年、保暖機能服飾需求明顯提升，服飾部類持續成長；美妝保養深受消費者喜愛，小資族喜愛的韓系保養、高階髮品帶動整體買氣，整體成長12.5%；另一方面搭上療癒經濟、電影檔期及IP熱潮，玩具業績成長10%。

    在週年慶以及耶誕檔期雙引擎加持下，巨城全年度業績可望上看180億（含遠東SOGO百貨新竹店），持續創新高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播