展現「鈔」能力！新竹巨城週年慶12天 業績飆破32億

新竹巨城11月底完成改裝，週年慶12天業績飆破32億。（巨城提供）

新竹人再次展現「鈔」能力！巨城購物中心週年慶再度展現強大吸客力，12天下來業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同期成長6%，來客數大幅提升，汽機車進場總量突破20萬輛次。

巨城表示，業績成長關鍵在於持續引進桃竹苗及全台獨家品牌，並在11月底前完成超過1300坪改裝工程，以及推出許多獨家限量商品，掀起搶購熱潮。除全台精選貨量匯聚於此，透過精準的客層分析推出回饋吸引大量主顧客前來，激發消費潛力並提升購物滿意度。另外，「12天12樣來店禮」策略奏效成為最強助攻；並串聯154萬粉絲會員與線上線下活動，帶動人氣與買氣，各大專櫃也迎來亮眼業績。

受惠尾牙抽獎、年底換屋潮提升3C家電業績持續發酵，不僅雙位數成長，廣受竹科工程師青睞的智慧型手錶，以及追求新奇體驗顧客喜愛的無人機、運動相機，整檔期售出上千組，便利的智能家電也同樣吸引大量消費者搶購。

隨著氣溫逐步轉涼，加上年底出遊潮與跨年、保暖機能服飾需求明顯提升，服飾部類持續成長；美妝保養深受消費者喜愛，小資族喜愛的韓系保養、高階髮品帶動整體買氣，整體成長12.5%；另一方面搭上療癒經濟、電影檔期及IP熱潮，玩具業績成長10%。

在週年慶以及耶誕檔期雙引擎加持下，巨城全年度業績可望上看180億（含遠東SOGO百貨新竹店），持續創新高。

