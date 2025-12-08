《彩繪希望》看見癌友生命韌性 高醫岡山醫院藝廊巡展

年僅10歲的誼寬創作《我最勇敢的媽媽》，紀錄一家三口共同走過抗癌歷程的深刻片段。（癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會首次攜手高雄醫學大學附設高醫岡山醫院舉辦《彩繪希望》繪畫比賽巡展，31幅繪畫作品，讓人看見癌友生命韌性與不放棄的勇氣。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，隨著醫療進步，癌症不再等同絕症，但抗癌過程中伴隨的身體不適、治療壓力與未知結果，仍讓病友及家屬飽受身心煎熬，對長期在第一線陪伴的醫護人員而言，創作不僅是紀錄，更是一種療癒。

請繼續往下閱讀...

癌症希望基金會參考國外經驗，自2006年起舉辦「彩繪希望」繪畫比賽，持續鼓勵癌友、親友及醫療團隊以畫筆抒發情感，用畫筆記錄生命歷程，透過創作重新看見自己，也為癌後人生開啟新的可能，至今累計收到1501件作品，見證1501個生命故事，並透過巡展走入全台43家醫療院所、舉辦超過105場展出。

第10屆《彩繪希望》共收到168件參賽作品，其中31幅脫穎而出，即日起至12月26日於高醫岡山醫院B1藝廊展出，其中，由年僅10歲的誼寬創作的《我最勇敢的媽媽》，獲選兒童組佳作，作品紀錄一家三口共同走過抗癌歷程的深刻片段，畫中象徵媽媽抗癌第三年的「3」字蠟燭與一張張家庭照片，濃縮了治療期間彼此依靠的日常。

誼寬在小學三年級時面對媽媽確診乳癌，因疫情無法探病，只能在媽媽返家後默默陪伴，疾病反而拉近了家人的距離，他們把每個週末留給彼此，從戶外寫生到散步旅行，那些陪伴的時光也化作畫中的溫暖線條。

作品也呈現媽媽化療剃髮的瞬間，誼寬說：「剃頭髮不像女生會做的事，但我知道那是一件很勇敢的事。」媽媽則笑著回憶，在水樂園把假髮換成泳帽，沒有人發現她正在治療，這些細碎的片刻，都承載著一家人互相支撐的力量，如今，這幅作品掛在爸媽房間，成為家中重要的收藏，透過誼寬的筆觸，那些回憶再次被點亮，也讓一家人的愛與勇氣持續延伸。

病友組佳作《美麗心世界》由護理師清清創作，曾陪伴無數病友度過治療難關的她，卻在去年乳癌確診後深感生活瞬間崩塌，「我原本很健康，但突如其來的病情讓我不得不接受大量治療，那段期間心情非常低落。」所幸創作逐漸成為她穩定心情的力量來源，每一次拿起畫筆，便能重新與自己連結，畫畫成為治療期間最重要的心靈支柱。

作品融合了清清旅行時眺望日出的記憶，象徵大自然帶來的寧靜，也象徵她在抗癌過程中獲得的陪伴與支持，目前清清已重返工作崗位，並將作品贈給細心照顧她的台大癌醫個管師，感謝他們一路上的守護，也希望自己的故事能鼓勵更多病友，在生命挑戰中看見希望。

抗癌護理師清清作品《美麗心世界》，象徵在抗癌過程中獲得的陪伴與支持。（癌症希望基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法