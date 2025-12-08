綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼強力肅貪：我不能容忍！

前總統蔡英文大力鼓吹綠能發展。（資料照）

藍白近期不斷砲轟民進黨政府能源政策、攻擊抹黑綠電，前總統蔡英文先前就曾出面澄清事實，週日（7日）她再透過社群發聲，強調不能用涉貪個案、政治立場來去否定綠能發展，朝野應該積極處理涉貪弊案，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」！

蔡英文7日在臉書發文，「這是我卸任後，第二次跟大家聊『能源轉型』。發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識。台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。」

她接著說：「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。我也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。」

最後蔡英文表示，「為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。」

