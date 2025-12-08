今北台灣轉濕涼 吳德榮：週日冷氣團來襲、平地10度以下低溫

吳德榮說，今晨4時紅外線雲圖（左）顯示，雲層仍在北部、東半部海上；今晨4時雷達回波合成圖（右）則顯示，降水回波亦在北部、東半部海上。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（8日）北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大台北地區、基隆北海岸有陣雨，並有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天上午北台灣轉濕涼，週三（10日）天氣好轉氣溫回升；下週日乾冷空氣南下，強度將觸及大陸冷氣團標準，平地最低氣溫有望挑戰10度以下。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台灣轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，明天（9日）上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨漸減緩；北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週三、週四（11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮稱，週四晚間至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮分析，週六（13日）下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下週日（14日）、週一（15日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。最新模擬顯示，冷空氣的強度將觸及大陸冷氣團標準，即台北觀測站低於14度，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。但吳德榮補充，模式仍會繼續調整，需持續觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法