東北季風增強！北台灣濕濕涼涼 中南部日夜溫差大

今日北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度。（資料照，記者林正堃攝）

中央氣象署指出，今（8）日東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有機會發生局部大雨，桃、竹及花蓮地區亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；預測北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區會更低，中南部日夜溫差較大。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（9日）東北季風影響，北台灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高。台灣各地及澎湖、金門低溫約在16至20度，馬祖15度；高溫方面北部、東半部及澎湖22至26度，中南部28度，金門21度，馬祖18度。

週三（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大，加上水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。各地低溫約16至20度，高溫方面西半部27至29度，東半部25至26度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 21 18 ~ 27 20 ~ 28 18 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

