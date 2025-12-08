為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    顛覆印象！龐貝城最新考古揭秘：奴隸吃得比平民豐盛

    2025/12/08 08:12 即時新聞／綜合報導
    義大利龐貝古城遺址。（路透）

    首次上稿 12-07 22:33
    更新時間 12-08 08:12

    義大利文化部上週五（5日）發表最新考古研究指出，儘管古羅馬時期的奴隸被蔑稱為「會說話的工具」，但根據在龐貝古城郊區別墅挖掘出的最新證據，部分奴隸的伙食待遇竟比當時一般平民還好。

    根據《路透社》報導，考古團隊在龐貝城北郊名為「奇維塔朱利亞納」（Civita Giuliana）的大型別墅遺址中，發現了一處極具研究價值的奴隸居所。儘管這些奴隸生活在僅約16平方公尺、擠進最多可容納3人且時有鼠患的陰暗空間，但房內卻出土了存放蠶豆的陶罐，以及裝滿梨子、蘋果和花楸果的大型水果盆。這種「餐餐有鮮果」的標準，與世人印象中奴隸食不果腹、三餐不繼的形象完全相反。

    龐貝考古公園負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）推斷，由於奴隸在當時被視為昂貴的資產，主人為了確保「勞動力」的穩定產出，反而會提供豐富的豆類與水果以維持其身體機能。相比之下，當時所謂的「自由公民」生活反而更為艱辛。

    義大利文化部補充指出，當時龐貝城的一般勞工階級（自由民）大多僅能仰賴單調且營養貧乏的小麥類飲食，甚至有許多困苦家庭必須淪落到向城內權貴乞討才能度日。

    這項考古發現讓專家不禁感嘆，法律地位雖將人分為自由與奴役，但經濟現實卻造成了伙食待遇的「階級逆轉」。祖赫特里格爾直言，這種「奴隸吃得比平民好」的殘酷對比，赤裸裸地揭示了古羅馬奴隸制度在經濟誘因下的扭曲與荒謬。

