硬漢警備戰「全球極限體能鋼鐵大賽」！台中火車站變身力量試煉場

台中火車站今天一早就傳出「震動」，不是列車進站，而是4名精壯員警站內同步舉起沉甸甸槓鈴，重擊地面時的悶響迴盪，路過旅客忍不住停下腳步，原來是備戰市府舉辦的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」，為提前暖身，把比賽項目直接搬進公共空間，打造並宣傳最貼近市民的街頭力量秀。

此次全球極限體能鋼鐵大賽將於12月13、14日在市府廣場及新市政公園盛大舉辦，獲美國CrossFit官方授權，是台灣規模最大競賽，總獎金超過百萬，具亞洲指標性 ，為讓大眾更深入感受比賽魅力，今早特別邀請警察、消防與兩名人氣網紅一起參與體驗，從壺鈴弓步走到負重行走全都不放水，更擠滿拍照民眾。

現場只見警消身穿全黑緊身服裝，肌肉線條在舉槓瞬間明顯爆起，動作俐落整齊，推舉、深蹲、爆發力衝刺，每一下都能感受到職業級強度，市警局指出，參與宣傳活動4名員警為特勤中隊同仁，平時除執行勤務外，亦規律自主訓練，也邀請民眾於賽事期間到場為選手加油。

此外賽事未開始，宣傳先熱身，市警局近日也在臉書架行銷短片，呈現特勤隊員跑步訓練從輕裝到全副武裝，負重由0.5公斤逐步提升至5公斤、15公斤、30公斤，並挑戰至100公斤，影片上架短短1天，瀏覽已突破23萬人次，警察、消防雙方也陸續上傳訓練影片「隔空交鋒」，秀節奏拚強度互相激勵，也讓網友提前感受到「鋼鐵大賽」的熱度。

台中市警局特勤隊員今天到火車站移地訓練並宣傳賽事。（警方提供）

