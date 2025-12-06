獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

民眾拿得獎作品以圖搜圖，發現更多疑似抄襲的作品。（擷取自爆料公社）

高雄市10月舉辦美術比賽，有民眾在社群平台控訴，學生的作品沒有抄襲卻被扣上「沒獨特性和原創性」的帽子而被取消資格，拿得獎作品「以圖搜圖」，發現疑似抄襲度更高，怒批「美術比賽有沒有抄襲，高雄市教育局說了算」。教育局回應，經檢舉其他有疑義作品，已依法啟動審議中。

民眾發文指出，11月初接獲孩子辛苦創作的作品，被教育局評審判定抄襲，這是學生自己發想、上網找動物照片、再到編輯排版完成的作品竟落得如此下場，指導老師要被記過、孩子面臨禁賽。教育局給的理由是，以圖搜圖後與網路「海龜作品相似度高」，但認為自行搜尋皆無法搜出教育局提供的網路作品。

民眾說，後來也上網搜尋高雄市美術比賽得獎作品，不查不知道，一查嚇一跳，以一般標準而言，發現疑似抄襲作品高達6件，這些作品卻獲得都市賽前3名並進入全國賽，甚至得獎，遭控的學生卻落入藝術界的文字獄。

事件經家長、指導老師申訴，指副局長在會議中承認教育局的疏失，會發公文澄清此事。但一周後得到的消息卻是作品原始判決不變，因為其不具備獨特性和原創性。

對此，高雄市教育局回應，全國美術比賽及高雄市比賽評審作業均依比賽相關規定辦理，評審過程輔以「以圖搜圖」作為比對參考工具，並經評審會議充分討論後始作成評選結果，並非僅以系統比對作為評定依據。依比賽實施計畫第10點第7項，臨摹、抄襲、由他人加筆或明確挪用他人創意皆不符合比賽規範。

針對投訴者所稱未符合抄襲，希望重新審議評定，教育局已依規定召開申訴評審會議重新審視學生創作歷程、素材來源及比對結果，並檢視原評審程序，經評審委員專業審議，決議維持原評審結果。

至於其他疑義作品，也已依法啟動審議中，倘認定不符比賽辦法將取消得獎資格並追回獎狀；涉及全國賽者亦將函請國立藝教館辦理，絕不姑息不符比賽規範等情事。

遭判抄襲的學生作品，結合不同的圖片去描繪。（擷取自爆料公社）

