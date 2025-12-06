吸國際自由行旅客 屏東邀日本旅行業者深度踩線

屏東縣政府邀請日本旅行社及長榮航空公司到屏東深度踩線。（屏東縣政府提供）

為推動屏東觀光國際化，屏東縣政府於本（12）月2日至今（6）日邀請日本旅行社及長榮航空公司到屏東深度踩線，透過實地體驗與遊程包裝，強化日本市場對屏東的旅遊印象，促進後續遊程合作與行銷推廣。

屏東縣政府交通旅遊處表示，本次踩線以自由行旅客為主要推廣客群，行程規劃屏北原鄉文化、溫泉特色、市區文創等點位，完整呈現屏東多元旅遊風貌。

行程前往東港的屏東縣王船文化館與新園海洋文化園區，展現海洋信仰與漁港人文；接著安排潮州日式歷史建築文化園區、潮州鐵道文化園區，欣賞全台唯一結合鐵路維修、觀光與生態的機廠；參訪枋寮北勢寮保安宮傳承百年、全台獨一無二的「放白鶴」習俗，目前已列入縣定珍貴無形文化資產；走進保留大量日治時代留下的碉堡、坑道等軍事遺跡的龜山步道，晚上欣賞剛開幕的四重溪溫泉季等景點與活動。

屏北地區則是規劃霧台神山部落、幸福莊園、鴻旗休閒農場、小雨果巧克力店、芝林莊園、勝利星村生活創意園區、天明製藥農科觀光園區、大花休閒農場等景點，透過文化、原鄉故事、生態手作及旅宿參訪展現屏東的文化氣息。盼透過屏東與日本關聯景點，帶入在地農科產業能量及深度旅遊景點，吸引日本旅客來到屏縣旅遊。

屏東縣府表示，本次踩線將有助日本旅行社與航空公司深入掌握屏東的旅遊素材，串聯旅遊產品與市場行銷並提供在地優惠店家。未來也將持續深化日本市場，與當地旅行業者加強合作，共同推動主題宣傳與特色遊程開發，吸引更多日本旅客親自感受屏東獨特的自然、人文與生活風景。

行程安排手作體驗。（屏東縣政府提供）

安排日本旅行業者參訪潮州機廠。（屏東縣政府提供）

