為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    26米耶誕樹搭「煙霧雪花」吸人潮 高雄新崛江商圈業績增3成

    2025/12/06 09:43 記者王榮祥／高雄報導
    高雄中央公園26米聖誕樹搭「煙霧雪花」吸引大批人潮。（經發局提供）

    高雄中央公園26米聖誕樹搭「煙霧雪花」吸引大批人潮。（經發局提供）

    2025高雄聖誕生活節在中央公園推出26米聖誕樹與「煙霧雪花」，連日吸引大批人潮參訪，帶動周邊商圈人氣與買氣，鄰近的新崛江商圈粗估業績增三成。

    經發局長廖泰翔表示，邁入第3年的高雄聖誕生活節，已是南台灣冬日饗宴指標，繼去年首度引入日本知市集品牌B-1 Grand Prix美食大賽，今年聖誕生活節還要給大家更多驚喜。

    他提到今年聖誕節除加碼連續3週的「中央聖誕小鎮市集」，更帶來創紀錄「連續5日」接力開唱的Golden公園大舞台，25組卡司已陸續公布，包括韋禮安、落日飛車、滅火器、美秀集團、麋等超強陣容。

    新堀江商圈理事長楊翔茗表示，新堀江是高雄代表性商圈之一，上週末中央公園聖誕樹點燈後，六日人潮不斷，店家營業額已明顯提升三成以上。

    位於中央公園商圈的彬室咖喱餐酒館 binbistro老闆阿彬指出，上週末點燈後，蠻多看完燈飾的民眾，都會順道來商圈吃飯小酌，滿多外地遊客的；同在中央公園商圈的餐飲小店表示，聖誕樹點燈後，人潮越來越多，營業額翻倍。

    經發局說明，中央聖誕小鎮市集於12月7日至9日、13日至15日於中央公園持續熱鬧舉行，現場更舉辦聖誕書籍閱讀區、兒童繪圖等一系列親子活動，並推出「聖誕傳情」活動，於服務台可免費領取本次活動的主視覺明信片，寫下給朋友、家人或愛人的祝福，主辦單位將免費替您郵寄溫暖心意。

    高雄聖誕生活節帶動周邊商圈人潮。（經發局提供）

    高雄聖誕生活節帶動周邊商圈人潮。（經發局提供）

    高雄聖誕生活節帶動周邊商圈人潮。（經發局提供）

    高雄聖誕生活節帶動周邊商圈人潮。（經發局提供）

    中央聖誕小鎮市集舉辦聖誕書籍閱讀區、聖誕傳情及兒童繪圖等系列親子活動。（經發局提供）

    中央聖誕小鎮市集舉辦聖誕書籍閱讀區、聖誕傳情及兒童繪圖等系列親子活動。（經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播