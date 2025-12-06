26米耶誕樹搭「煙霧雪花」吸人潮 高雄新崛江商圈業績增3成

高雄中央公園26米聖誕樹搭「煙霧雪花」吸引大批人潮。（經發局提供）

2025高雄聖誕生活節在中央公園推出26米聖誕樹與「煙霧雪花」，連日吸引大批人潮參訪，帶動周邊商圈人氣與買氣，鄰近的新崛江商圈粗估業績增三成。

經發局長廖泰翔表示，邁入第3年的高雄聖誕生活節，已是南台灣冬日饗宴指標，繼去年首度引入日本知市集品牌B-1 Grand Prix美食大賽，今年聖誕生活節還要給大家更多驚喜。

請繼續往下閱讀...

他提到今年聖誕節除加碼連續3週的「中央聖誕小鎮市集」，更帶來創紀錄「連續5日」接力開唱的Golden公園大舞台，25組卡司已陸續公布，包括韋禮安、落日飛車、滅火器、美秀集團、麋等超強陣容。

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，新堀江是高雄代表性商圈之一，上週末中央公園聖誕樹點燈後，六日人潮不斷，店家營業額已明顯提升三成以上。

位於中央公園商圈的彬室咖喱餐酒館 binbistro老闆阿彬指出，上週末點燈後，蠻多看完燈飾的民眾，都會順道來商圈吃飯小酌，滿多外地遊客的；同在中央公園商圈的餐飲小店表示，聖誕樹點燈後，人潮越來越多，營業額翻倍。

經發局說明，中央聖誕小鎮市集於12月7日至9日、13日至15日於中央公園持續熱鬧舉行，現場更舉辦聖誕書籍閱讀區、兒童繪圖等一系列親子活動，並推出「聖誕傳情」活動，於服務台可免費領取本次活動的主視覺明信片，寫下給朋友、家人或愛人的祝福，主辦單位將免費替您郵寄溫暖心意。

高雄聖誕生活節帶動周邊商圈人潮。（經發局提供）

高雄聖誕生活節帶動周邊商圈人潮。（經發局提供）

中央聖誕小鎮市集舉辦聖誕書籍閱讀區、聖誕傳情及兒童繪圖等系列親子活動。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法