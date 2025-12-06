玄！功德會取名「嘜問阮吔名」 原來是媽祖托夢指示

「嘜問阮吔名」功德會每件助人案件都會記錄，時地內容都清清楚楚。（埔里鎮公所提供）

好玄！921大地震後，一群人揪團幫助需要急難救助的民眾，大家為善不欲人知，但因社團人數越來越多，仍要有名稱，執行長突然夢見六大房媽祖托夢取名「嘜問阮吔名」，醒來告知同伴此夢，大家決定照媽祖指示，取名「嘜問阮吔名」善心功德會。

大埔里地區在921大地震受到重創，有一群人默默出錢出力幫忙有急難的民眾，如發生意外、家中有人生病，都會有人轉介給這群默默助人的團體，執行長曾錫鈴會跟其他成員負責了解需求，再給予現金或其他幫忙，而想要貢獻力量的人越來越多，有人500、1000元的捐助，還有人問「還缺多少他來補」。

這個揪團助人的功德會一直沒有名稱，後來功德會群組成員達300多人，但都沒有團名，有人想探問功德會名稱，因為大家想默默做事，常回覆「嘜問阮吔名」。

後來執行長曾錫鈴做夢，六大房媽祖向他托夢，媽祖說「既然大家為善不欲人知，那就用『嘜問阮吔名』吧！」曾錫鈴醒來即把此事跟團員說，大家決定聽從媽祖指示，用「嘜問阮吔名」當功德會名稱。

該會20多年來幫助急難困苦的人，有人發生變故待援，透過村里長轉介或其他人員、社團通報，該會即會關懷慰問，每次援助金額為1萬元，服務範圍涵蓋埔里、國姓、魚池、仁愛等4鄉鎮，受助的人越來越多，埔里鎮長廖志城最近代表公所頒發感謝狀，感謝這麼多功德會不求名的成員，默默守護幫助「艱苦人」。

「嘜問阮吔名」功德會會有專人很快的送救助金給需要的人。（埔里鎮公所提供）

埔里鎮長廖志城（左）頒發感謝狀給「嘜問阮吔名」功德會，感謝該會成員20多年來幫助那麼多人。（埔里鎮公所提供）

