列車撞死花蓮調車場員工 台鐵工會：專業教育訓練取代師徒制

今天早上7405次貨物列車正要進台鐵花蓮調車場，不明原因撞上調車場顏姓員工，顏男送醫不治，鐵路警察局花蓮分局目前正調查事故原因。（鐵路警察局提供）

花蓮調車場7405次水泥貨物列車今天（5日）上午10點10分，撞擊到正在場內進行調車勤務的顏姓員工，經緊急送醫搶救仍宣告不治。台灣鐵路產業工會表示，台鐵應建置「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，事故到此為止。

台鐵產業工會說，花蓮調車場同仁不幸於工作中死亡，產工深感悲痛，任何員工發生的死傷事故，都衝擊全公司所有為鐵路運輸戮力工作的員工，詳細發生原因靜候公司與運安會調查，期盼釐清事件後，給予家屬與同仁說明。

台鐵產工表示，從產工成立以來，陸續經歷2021年潮州基地調車死傷事故、海端站死傷事故，或是長期以來在各地調車場發生的各種非人員死傷事故，產工一再重複呼籲公司要重視技術性人才待遇穩定，進而降低員工流動率。

產工指出，特別是要履行台鐵安全改革建置「專業教育訓練」的承諾，讓長年以來的師徒培訓制轉為輔助角色，以統一且集中的訓練機制，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況，會是長遠降低工作死傷風險的關鍵。

以調車工培訓為例，調車人員訓練未如同運轉員、車長有集中開班受訓，而是到職後由當地車站現場其餘調車人員負責培訓，基礎訓練包含摘解、聯掛、無線電使用、安全教育、調車旗號都是到站之後才開始訓練，不僅各站訓練狀況無法實際掌握，更讓第一線人員需要同時帶人又工作。

產工說，目前全台調車人員僅有1200元到1800元的危險津貼，卻需要在風吹日曬雨淋的環境，輪班進行危險的調車工作，許多調車人員多數在派任後選擇調往車站工作，導致工作環境不穩定，提高工作風險；又公司化後，機、工、電技術性人才也面臨「有證照、無津貼」，專業證照未能呈現在待遇上，同樣有人才流失問題。

台鐵產工要求，交通部與公司應將這次事故嚴肅看待，提供台鐵運、工、機、電等技術性人才穩定的待遇，設置證照津貼、檢討危險津貼數額，秉持「多勞多得、多責多得」原則，具體降低員工流動率，建置「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，事故到此為止，才能提供員工安全的職場、提供旅客安全的運輸環境。

