    首頁 > 生活

    酒醉台籍旅客機上大鬧延誤48分鐘 日航警強制架離

    2025/12/05 11:39 即時新聞／綜合報導
    台灣虎航昨日發生醉漢在飛機上大鬧導致班機延誤，最後該醉漢被日本當地航警帶下飛機。對此，虎航表示，以飛安第一為營運基石，對旅客滋擾事件零容忍，因該名本國籍旅客不願配合，通報日本航警並拒載。（資料照）

    台灣虎航昨日發生醉漢在飛機上大鬧導致班機延誤，最後該醉漢被日本當地航警帶下飛機。對此，虎航表示，以飛安第一為營運基石，對旅客滋擾事件零容忍，因該名本國籍旅客不願配合，通報日本航警並拒載。

    民進黨桃園市議員黃瓊慧在社群平台Threads發文表示，12月4日台灣虎航IT207名古屋飛台灣有醉漢大鬧，很丟臉，讓大家苦等48分鐘，最後遭日本航警強制架離，乘客鼓掌歡呼。

    黃瓊慧在留言處補充，這種時候真不希望他是台灣人，有夠丟臉，原定昨（4）日晚間7時40分從日本名古屋飛往台灣，然而機上疑出現醉酒乘客，情緒激動持續朝空服員咆嘯，遭日本航警強制架離帶下飛機。

    台灣虎航今天透過文字訊息回應，關於昨天台灣虎航IT-207名古屋前往桃園航班，1名本國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等。

    台灣虎航指出，當下由機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，希望制止不理性行為，但旅客仍不願配合。最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警，並對該名旅客執行拒載程序，這起事件導致此航班延誤48分鐘。

    台灣虎航強調，以飛安第一為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於這次事件肯定組員的表現及應對方式。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

