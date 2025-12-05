300萬用戶小紅書被禁！網狂洗「翻牆也要看」 石明謹曝嚴重後果

台灣足球發展協會理事長、評論員石明謹。（資料照）

在台灣擁有超過300萬用戶的中國APP「小紅書」被依《詐欺犯罪危害防制條例》封鎖一年，消息一出引發許多用戶不滿，直呼「翻牆也要看」，表示要透過VPN繼續使用小紅書。對此，台灣足球發展協會理事長、評論員石明謹指出，當然可以繼續用VPN使用小紅書，但如果IP跳到國外被詐騙，可能就無法在台灣報警了。

石明謹表示，小紅書被封鎖的理由是因為不肯落地（不願意在台灣設立法律代表人），也不願意提供台灣政府或司法單位詐騙者資料，「並不是因為它是紅色的」。他表示，小紅書被封鎖後，「你也可以用VPN翻牆上小紅書，這是個人喜好問題」，但他警告，如果IP跳到國外，被詐騙可能就沒辦法在台灣報警。因為理論上根據提供的IP，詐騙不是發生在台灣，因為用戶在國外跟對方聯繫跟交易的，不過他也說，「雖然小紅書不提供司法單位資料，本來就沒有追查詐騙者的可能性就是。」

石明謹指出，Meta、Google、LINE、TikTok這些APP也有傳出捲入詐騙案，但沒有被封鎖是因為他們都符合台灣的法令，都有乖乖的設置在台灣的法律代表人。「當然我們不能說不設代表、不提供資料就是壞人，但別人都乖乖的，就你不乖，待遇當然不同。」

針對民眾關心使用VPN繼續使用小紅書是否會挨罰？內政部表示，政府立場是「不鼓勵、也不會強制禁止」，民眾不會因此受罰。不過提醒，即使透過VPN登入，同樣有個資外流與接觸詐騙的風險。另外，小紅書IP數量龐大，未來封鎖範圍還會逐步擴大，就算使用VPN，之後要連上可能也會愈來愈困難。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

