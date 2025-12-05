民眾黨擬成立「黃國昌新北市長後援會」 支持者怨被當「免洗筷」

民眾黨新北市黨部將成立2026黃國昌新北市長後援會。（資料照）

2026九合一選舉雖然還有一年，但藍綠白三陣營已提前備戰！民眾黨樹林區主任陳建良日前在社群發文指出，2026年黨主席黃國昌將在新北各區成立後援會，但有新北支持者質疑，新北黨部平時活動稀少，「只有缺志工才想到新北」遭視為「免洗筷」。

對此，民眾黨新北市黨部證實有此活動，更指平時會辦理慶生會、感恩餐會與各區活動，強調志工是黨內最重要的力量，也歡迎志工提出意見，一同讓黨務更完善。

民眾黨新北市黨部表示，黨部每兩個月都有黨員慶生活動，日前也在板橋舉辦感恩餐會，慰勞志工們過去的辛苦幫忙，許多志工黨員都有來參與，平時各區也都有辦活動，也都有志工們加入。志工是民眾黨相當重要、也很重視的力量，也因此新北市黨部才會藉由舉辦聚會來感謝志工的付出、維繫彼此的感情。如志工們有任何意見，隨時可向黨部反映，一起讓新北市黨部更好。

新北市議員陳世軒表示，黃國昌多次公開宣示過會努力讓自己成為新北最好的選項，私下一直積極準備，已確定會在明年一月成立新北市各區後援會，前期籌備工作都已經在進行中，待一切就緒後將由黃國昌對外正式宣布。

