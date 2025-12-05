為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨擬成立「黃國昌新北市長後援會」 支持者怨被當「免洗筷」

    2025/12/05 16:15 記者羅國嘉／新北報導
    民眾黨新北市黨部將成立2026黃國昌新北市長後援會。（資料照）

    民眾黨新北市黨部將成立2026黃國昌新北市長後援會。（資料照）

    2026九合一選舉雖然還有一年，但藍綠白三陣營已提前備戰！民眾黨樹林區主任陳建良日前在社群發文指出，2026年黨主席黃國昌將在新北各區成立後援會，但有新北支持者質疑，新北黨部平時活動稀少，「只有缺志工才想到新北」遭視為「免洗筷」。

    對此，民眾黨新北市黨部證實有此活動，更指平時會辦理慶生會、感恩餐會與各區活動，強調志工是黨內最重要的力量，也歡迎志工提出意見，一同讓黨務更完善。

    民眾黨新北市黨部表示，黨部每兩個月都有黨員慶生活動，日前也在板橋舉辦感恩餐會，慰勞志工們過去的辛苦幫忙，許多志工黨員都有來參與，平時各區也都有辦活動，也都有志工們加入。志工是民眾黨相當重要、也很重視的力量，也因此新北市黨部才會藉由舉辦聚會來感謝志工的付出、維繫彼此的感情。如志工們有任何意見，隨時可向黨部反映，一起讓新北市黨部更好。

    新北市議員陳世軒表示，黃國昌多次公開宣示過會努力讓自己成為新北最好的選項，私下一直積極準備，已確定會在明年一月成立新北市各區後援會，前期籌備工作都已經在進行中，待一切就緒後將由黃國昌對外正式宣布。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播