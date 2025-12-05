為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市焚化廠協助免費銷毀非家戶廚餘 延長到12/31

    2025/12/05 16:36 記者孫唯容／台北報導
    台北市環保局說，木柵（見圖）、內湖及北投3座焚化廠協助銷毀非家戶養豬廚餘，延長到12月31日。（資料照）

    行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬，給予廚餘養豬戶1年轉型期，台北市環保局今（5）日說，配合中央政策調整，台北市3座焚化廠協助銷毀非家戶養豬廚餘原開放到12月6日止，延長到12月31日止，進廠時間則調整為週一到週六上午9點到下午4點，期間免收代處理費，期屆回歸產源自行依法處理。

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，農業部10月22日起全面禁止廚餘養豬，台北市環境保護局開放內湖、木柵及北投3座焚化廠提供市內餐廳、旅館、市場、學校等非家戶產源單位免費銷毀廚餘，環保局宣布延長協助銷毀廚餘時間延長到12月31日。

    環保局說，截至昨天，3座焚化廠已協助處理非家戶養豬廚餘7267.08公噸，後續配合中央政策延長，開放進廠時間到12月31日止，屆期中央將不再補助相關處理費用，非家戶廚餘產源仍應依廢棄物清理法規定，確實委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理廚餘，善盡使用者付費、污染者付費的廢棄物清理責任。

    環保局也呼籲民眾共同響應惜食措施，養成在家「吃多少、買多少、煮多少」，如民眾住家仍有廚餘須排出，請確實瀝乾水分，交付環保局清潔隊回收。

