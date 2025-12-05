生吞60萬「007八爪女」法貝熱彩蛋珠寶 天兵賊6天後終於拉出來了

紐西蘭男子活吞珠寶行竊，被捕6日後「排出」。（圖片擷取自@CaraMia200/X）

紐西蘭發生離奇竊案，有個男子竟將價值新台幣約60萬元的精品珠寶吞進肚子裡企圖行竊，引發當地媒體與社群熱議。男子被捕6天後，終於成功「排出」珠寶。

綜合外媒報導，事件發生於上週五（11月28日），地點位於紐西蘭奧克蘭市中心的珠寶店，男子當天下午走進店裡，拿起一枚以007系列電影為靈感設計的法貝熱彩蛋吊墜，竟當場塞入嘴中吞下。店家見狀立即報警，員警下午3點半左右抵達，迅速將人逮捕。

請繼續往下閱讀...

這枚遭吞下的珠寶，是法貝熱品牌「八爪女」系列彩蛋吊墜，價值3.3萬紐西蘭幣（約新台幣60萬元），18K金打造，表層覆以手工綠色琺瑯雕花，鑲上60顆白鑽與15顆藍寶石。彩蛋內部更藏有一隻精細的金製八爪魚，眼睛以黑鑽鑲嵌，八爪上各鑲白鑽象徵吸盤，整體靈感源自1983年007電影《八爪女》（Octopussy），全球限量僅50件，極具收藏價值。

被捕32歲男子隔天被帶到奧克蘭地方法院，他對竊盜指控未作任何答辯。警方說，珠寶仍在男子體內，嫌犯被捕後立刻送醫檢查，執法人員24小時監控，警方坦言，彩蛋價值極高且屬硬物，是否能「順利排出」仍有變數，只能耐心等待。

警方花6天時間，監測男子每一次排便，最終找回吊墜。警方公布了一張照片，畫面中，戴著手套的手拿著被男子吞下的吊墜，吊墜仍然連在一條長長的金鍊上，令人震驚的是，價格標籤竟然完好無損。

#GoodNews #NZ police were able to retrieve the precious （NZ$33k） #FabergePendant,6 days after the thief SWALLOWED it.



Unfortunately,police spent a wk monitoring thief’s bowel movements.



Police supplied image of gloved hand （of course!） displaying piece w/ price tag intact! ???? pic.twitter.com/CvRxeXdh6S — CaraMia200 （@CaraMia200） December 5, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法