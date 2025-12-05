為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬公市低收入戶及虎井、桶盤子女就學獎學金名單公布 33名學生獲核定

    2025/12/05 16:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠，今年將低收入戶獎助學金餘額，挹注於虎井桶盤離島增額錄取。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠，今年將低收入戶獎助學金餘額，挹注於虎井桶盤離島增額錄取。（馬公市公所提供）

    馬公市公所今（5）日公布「下學期低收入戶及虎井、桶盤地區子女就學獎學金」核定名單，共計33名學生通過審查，涵蓋大專院校組、高中（職）組及國中組。

    此次審查依據「澎湖縣馬公市低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金申請辦法」辦理，並依同辦法第3條第1項第5款規定，就各組經費餘額彈性調整名額，使更多符合資格的清寒及離島地區學生獲得補助。

    因虎井、桶盤地區申請踴躍，由低收入戶大專院校組之經費餘額，調整至虎井、桶盤地區大專組增額錄取名單，以嘉惠更多學子。

    低收入戶子女就學獎學金大專院校組（每名8000元）3名；國中組（每名2000元）1名。虎井、桶盤地區子女就學獎學金大專院校組（每名5000元）4名；增額錄取14 名。高中職組（每名2000元）正取4名；增額錄取5名。國中組（每名1500元）2名。

    馬公市公所表示，獎學金申請資格須為設籍本市之低收入戶學生，或設籍虎井、桶盤兩里滿6個月以上之學生，並就讀政府立案之公私立日間部學校且品學兼優。

    馬公市長黃健忠強調，離島教育條件受交通、資源等限制，能在課業上保持優秀表現尤為不易，此次共有33名學生脫穎而出，近期將獎學金直接匯入各得獎學生帳戶。

    虎井桶盤位處離島，獎助優秀子弟就學。（記者劉禹慶攝）

    虎井桶盤位處離島，獎助優秀子弟就學。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播