    首頁 > 生活

    社頭織襪芭樂觀光節12/12-14登場 歌手齊聚、造型燈籠展示、發票換好襪

    2025/12/05 16:19 記者顏宏駿／彰化報導
    社頭織織襪芭樂觀光節12日至14日登場，今天舉行宣傳會。（記者顏宏駿攝）

    社頭織織襪芭樂觀光節12日至14日登場，今天舉行宣傳會。（記者顏宏駿攝）

    一年一度的社頭織襪芭樂觀光節即將在本月12日至14日在社頭芭樂市場登場，為吸引更多遊客及買家上門，社頭公所把社頭鄉打造為打卡景點，規劃觀光花海、稻草創意裝置藝術區、造型燈籠展示區，另外邀請歌手蕭煌奇、張秀卿以及新生代樂團芒果醬、麋先生，希望透過觀光和演唱會持續活動熱度。

    社頭公所今天在忠義路旁的稻田舉辦宣傳會，鄉長蕭浚二表示，今年擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動，在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權有超級卡哇伊氣偶，將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客們；而在社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，一路綿延約1公里，社頭公有零售市場旁設置2025台灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，安排免費接駁車串聯活動會場及各景點，火車站前更可租借MOOVO電動輔助自行車，讓遊客們可以自由選擇喜愛的方式輕鬆暢遊社頭。

    每年都會湧入大批外地民眾前來買織襪，今年還有「用愛心兌好襪」活動，只要憑11、12月發票2張即可兌換社頭好襪一雙，在活動會場或鄉內各景點拍照打卡，可再兌換一雙，限量好襪，送完為止。

    社頭織織襪芭樂觀光節12日至14日登場，今天舉行宣傳會。（記者顏宏駿攝）

    社頭織織襪芭樂觀光節12日至14日登場，今天舉行宣傳會。（記者顏宏駿攝）

